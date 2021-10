Van 180 naar 440 euro: lichte paniek bij Gerben, wiens energiecontract afloopt

Het is eind mei als de NOS een bericht publiceert over de stijging van de energieprijzen. Op dat moment maak ik, RTV Oost-redacteur Gerben Oost, me nog geen zorgen. Maar in de maanden daarna staan de media vol met berichten over de gekte op de energiemarkt.

Energiearmoede

De mensen met lage inkomens zullen er vooral de dupe van worden. Er duikt zelfs een voor mij onbekende term op: energiearmoede. Het gaat om huishoudens met een hoge energierekening, een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Volgens onderzoeksorganisatie TNO leven zo'n 550.000 Nederlandse huishoudens in zogeheten energiearmoede.

Bedrogen uit

Het is inmiddels begin oktober en de maand waarin mijn energiecontract afloopt - februari - komt voor mijn gevoel snel dichterbij. Om een einde te maken aan de onzekerheid over de hoogte van een eventueel nieuw energiecontract, bezoek ik online een aantal vergelijkingssite.

Zo'n vaart zal het toch niet lopen met de prijs? Ik kom bedrogen uit als ik op vergelijkingssite Pricewise mijn adresgegevens en verbruiksgegevens invoer. Waar ik normaal gesproken kan kiezen uit tientallen aanbiedingen van verschillende energieleveranciers, krijg ik nu twee keuzemogelijkheden van twee energiebedrijven die ik niet ken.

Veel Overijsselaars koken op gas (Foto: Getty Images)

Schrik slaat me om het hart

De schrik slaat me om het hart als ik kijk naar de maandbedragen. Bij het voor mij onbekende Innova Energie ben ik het voordeligst uit, met een jaarcontract met het vaste tarief van 312,89 euro per maand. Energieleverancier Mooi Energie wil mij voor 324,89 per maand energie leveren op basis van een vast contract voor een jaar. Alsnog een flinke verhoging ten opzichte van de 180 euro die ik nu betaal.

Grote energiebedrijven als Eneco, Essent en Vattenfall doen helemaal geen aanbieding. Ik klik de pagina van Pricewise weg en zoek naar andere aanbiedingen bij Independer, Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, United Consumers en Gaslicht.com. De resultaten vallen telkens tegen. Ik sluit de computer af en besluit nog even nergens op te reageren.

Laat je niet gek maken en ook niet onder druk zetten Joyce Donat, Consumentenbond

Een aantal dagen gaat voorbij. Ik ben de hoge energieprijzen bijna vergeten als ik maandagavond 11 oktober een telefoontje krijg van mijn eigen energieleverancier, Budget Energie. Normaal gesproken doen ze hun klanten een maand voordat het contract afloopt een nieuwe aanbieding, maar vanwege de almaar stijgende prijzen voelen ze zich genoodzaakt nu al met een nieuw voorstel te komen. Het voorstel van 440 euro dus.

Prijzen veranderen iedere 24 uur

Elke 24 uur passen ze de prijzen aan, omdat die in de markt ook telkens veranderen. Omdat ik met mezelf heb afgesproken dat ik nooit direct in ga op een telefonisch aanbod, bedank ik de man vriendelijk en verbreek ik de verbinding.

Waarom stijgen de energieprijzen zo? (bron: nos.nl)

Door een vrij koud voorjaar waren de gasbergingen vrij leeg. Deze zijn in de zomer door de hogere prijzen veel minder dan normaal gevuld.

Schepen met vloeibaar gas varen meer naar Azië, waar ze bereid zijn meer te betalen.

Het einde van de coronabeperkingen betekent meer vraag naar energie.

Rusland levert minder gas. Er zijn vermoedens dat Rusland op deze manier de druk opvoert zodat de nieuwe, omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 snel in gebruik wordt genomen.

Door het verminderen van de gaswinning in Groningen is Nederland afhankelijker geworden van andere leveranciers.

Het sluiten van kolencentrales en kerncentrales door Europa heen (en de flink hogere CO2-prijs) betekent meer vraag naar gas om elektriciteit op te wekken.

Het waait minder dan normaal.

De volgende ochtend bel ik de Consumentenbond. Ik ben van plan een bericht over de hoge energieprijzen te schrijven, dus ik vraag naar perswoordvoerder Joyce Donat. Haar uitleg stelt me helaas niet gerust; ook bij de Consumentenbond hebben ze geen idee hoe de prijzen voor energie zich de komende maanden ontwikkelen.

Haar algemene advies: "Laat je niet gek maken en laat je ook niet onder druk zetten. Neem je tijd om zelf je afweging te maken. Wat betaal je nu en wat betaal je bij een ander? Het is lastig, want het kan zo maar zijn dat het over een maand twee keer zo duur is geworden. Maar behoud je rust en blijf vergelijken."

Grote drie zijn terug

Als ik haar vertel dat er nauwelijks iets te vergelijken valt, geeft ze me gelijk. "De grote drie - Vattenfall, Eneco en Essent - doen momenteel niet mee aan de prijsvergelijkingssites. Deze bedrijven hanteren over het algemeen reëlere prijzen. Ze zijn er uitgestapt om zich te herbezinnen op de tarieven." Volgens Donat melden de bedrijven zich weer snel.

Een kleine week later blijkt dit inderdaad zo te zijn. Hun prijzen zijn wellicht reëel, maar ook hoog. Essent biedt mij een vijfjarig contract met een vast tarief van 299,28 euro per maand.

Donat adviseert mensen waarbij hun contract afloopt, om niet direct over te stappen. "Je gaat vanzelf over op het variabele tarief van jouw energieleverancier. Dat tarief is zeer waarschijnlijk goedkoper dan elk ander vast tarief in de markt. Ook dan geldt: blijf rustig en vergelijk."

Kabinet biedt helpende hand

Inmiddels biedt het kabinet een helpende hand door de energiebelasting voor huishoudens voor het jaar 2022 te verlagen. Den Haag trekt daar een bedrag van 2,7 miljard euro voor uit. Gemiddeld levert deze maatregel een huishouden een voordeel op van zo'n 400 euro. Als de prijzen zo blijven zoals ze nu zijn, ben ik daarmee ongeveer drie maanden geholpen. Voorlopig houd ik me vast aan het advies van Joyce Donat; ik blijf rustig en blijf vergelijken.