Pakt PEC eerste zege tegen Heracles? Go Ahead wint zelden bij Vitesse

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – Heracles

De laatste twee duels in Zwolle eindigden in remise. In januari van dit jaar kwam Heracles al in de eerste minuut op voorsprong door Lucas Schoofs, terwijl Delano Burgzorg in de slotseconden van de eerste helft de 0-2 aantekende. Na rust vocht PEC knap terug en kwam langszij via Virgil Misidjan en Reza Ghoochannejhad, eindstand 2-2.

Youness Mokhtar bezorgde PEC met twee goals in 2017 de laatste thuiszege op Heracles (2-1) en datzelfde deed Samuel Armenteros eerder dat jaar namens Heracles (1-2).

PEC wacht na negen duels nog altijd op de eerste overwinning. Slechts drie keer eerder kwam het voor dat een ploeg na tien eredivisieduels nog maar één punt had: Volendam (1963/64), Willem II (2010/11) en RKC (2019/20).

Voor Heracles begint het winnen van een uitwedstrijd een obsessie te worden. Dat lukte voor het laatst in maart van dit jaar bij ADO Den Haag, 1-2. Daarna volgden zeven duels buiten Almelo zonder zege.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Misidjan, nu FC Twente-speler, scoorde vorig seizoen nog voor PEC tegen Heracles (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – NEC

Na ruim vier jaar staat FC Twente – NEC weer op de rol in de eredivisie. De laatste ontmoeting op het hoogste niveau verliep nogal rumoerig. Vak P stroomde leeg uit protest tegen de politieactie een week eerder. Enes Ünal had met twee goals een belangrijk aandeel in de 3-0 zege.

In december 2018 troffen beide ploegen elkaar voor het laatst in de eerste divisie. Rafik Zekhnini en Jari Oosterwijk tekenden voor de goals: 2-0.

Voor een NEC-zege in Enschede moeten we terug naar 2007. Twente verloor de bekerwedstrijd na verlenging met 1-2 door een goal van Peter Wisgerhof, de verdediger die later furore zou maken bij FC Twente.

Het wordt de 43e keer dat FC Twente thuis een competititeduel speelt tegen NEC, tot nog toe wonnen de Nijmegenaren nog maar zes keer. Van de 28 Twente-zeges was die in 1980 het eclatantst: 6-1. Jaap Bos (2x), Ferdi Rohde, Martin Jol, Hallvar Thoresen en Heini Otto tekenden destijds voor de goals.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Peter Wisgerhof diende zowel FC Twente als NEC (Foto: Orange Pictures)

Vitesse – Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles is na de eeuwwiseling nog maar drie keer op bezoek geweest bij Vitesse. Twee van die bezoeken eindigden in 2-2 gelijk en de laatste keer (2016) won Vitesse met 2-0.

Voor een Go Ahead-triomf moeten we ver terug, naar 22 maart 1996 om precies te zijn. Serguei Clescenco en Marco Heering zorgden binnen een kwartier voor de 0-2 voorsprong waarna doelman Oscar Moens niet te passeren bleek in het Deventer-doel. In de slotfase bezegelde Marco Heering met zijn tweede goal het lot van Vitesse, 0-3.

De teller van Go Ahead-zeges in Arnhem blijft steken op drie. In 1972 werd het 1-3 (Ruud Geels 2x en Gerrie de Winkel). In 1979 won Go Ahead na een boeiend spektakel met 3-5. Kick van der Vall miste een penalty namens Vitesse. Cees van Kooten maakte twee van de vijf Deventer-treffers.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle wedstrijden zijn zaterdag en zondag live te beluisteren via de Oosttribune op Radio Oost.