Dedemsvaartse schrijft boek over verliezen van een geliefde: 'Brug slaan tussen mensen die rouwen en hun naasten'

Klari Nanning met het door haar geschreven boek over rouwen over het verlies van een naaste (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Eén ding in het leven is zeker: ooit komt er een einde aan. "En of degene van wie we afscheid moeten nemen nu jong of oud is, er blijven altijd mensen achter die hun leven verder moeten leven zonder die ene geliefde persoon. Rouw hoort dus bij het leven. Toch is het een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan", aldus Klari Nanning. Vandaar haar boek: "Met als doel dat proces zowel voor de rouwende als voor de mensen om hem of haar heen meer betekenis te geven."

Wisselende reacties

Nadat de Dedemsvaartse zelf haar pasgeboren dochtertje verloor, kreeg ze sterk wisselende reacties. "Van veel meelevende reacties, tot opmerkingen als ‘Ach, ze was toch gehandicapt. Als je straks weer zwanger bent, ben je dit zo vergeten’ tot ‘Ben je er nu nog niet overheen?’"

In de loop der jaren las en leerde ze veel over rouw. Ook sprak ze veel met mensen die ook een dierbare moeten missen. Ze ontdekte dat elk rouwproces uniek is, maar dat er ook overeenkomsten zijn. Die kennis verwerkte ze in een boek dat opvalt door de speelse opzet. "Geen lange beladen verhalen, maar korte tekstjes met verduidelijkende tekeningen en foto’s."

Verdriet beschreven

"Toen ik zelf in de rouw zat, zocht ik naar een boek dat me kon helpen, maar dat kon ik eigenlijk niet vinden", vertelt ze. "Mijn eigen verdriet heb ik vooral verwerkt door het van me af te schrijven. Ook schreef ik steeds vaker over gevoelens van andere mensen. Dit combineerde ik met foto’s. Toen twee jaar geleden de echtgenoot van een goede vriendin plotseling stierf en ik zag hoe moeilijk dat was voor haarzelf, haar kinderen en de mensen om haar heen, was dat voor mij de aanleiding om met een anders-dan-anders-boek over rouw aan de slag te gaan."

Bladerboek

Er volgde een lange periode van schrijven, schrappen, tekenen, rangschikken en gesprekken met mensen die een sterfgeval in de familie hebben meegemaakt. Het resultaat is een bladerboek vol tips voor zowel rouwenden als voor de mensen om hen heen. Allerlei thema’s komen aan bod, variërend van rouw in combinatie met feestdagen, geloof, gezin, rituelen tot zelfdoding en de verschillende rouwstijlen en fasen.

"Met dit boek wil ik een brug slaan tussen mensen die rouwen en hun naasten. Een boek waardoor je als naaste leert om te gaan met rouwenden. Dat je onzekerheid wordt vervangen door een bemoedigende glimlach en betrokkenheid", legt ze uit. "En dat je als rouwende je eigen gevoelens leert begrijpen en accepteren en ook begrip krijgt voor de opmerkingen van anderen. Opmerkingen die goed bedoeld zijn, maar door onhandigheid vaak ook heel kwetsend kunnen overkomen."