Omwonenden provinciale weg in Almelo: "Zoveel lantaarnpalen weghalen is gevaarlijk"

Furieus waren ze, toen de provincie in november vorig jaar ineens meerdere lantaarnpalen langs de N743 weghaalde. Nadat meerdere partijen in de Overijsselse politiek om opheldering vroegen, werd er tijdelijk gestopt met het verwijderen van de lichtmasten. Het afgelopen jaar is onderzocht of het veilig is om de lichtmasten uit te laten.

'Te gevaarlijk'

De conclusie: op 67 plekken gaan de lichtmasten weer aan. Maar langs het traject van de N743, waar Gerard Platenkamp woont, komen de lantaarnpalen niet meer terug. "In onze ogen is het veel te gevaarlijk om deze lantaarnpalen weg te halen", vertelt hij. "Er ligt een parallelweg naast de weg, waar ook fietsers en brommers overheen rijden. Het nog donkerder maken, is in mijn ogen heel gevaarlijk."

Platenkamp schreef de provincie naar eigen zeggen meerdere 'nette brieven' en pleegde meerdere telefoontjes. "In mijn ogen had dit niet gemoeten. Maar de provincie zegt dat het moet."

"Wat moet je dan nog als burger?", aldus Platenkamp:

Ongelukken

Volgens Platenkamp gebeurden er vlak na het weghalen van de lantaarnpalen vorig jaar al meerdere ongelukken. "Kort nadien is hier een fietser onder de auto gekomen en iets verderop is een auto door de brugleuning heen gereden. Dan kun je erover gaan discussiëren of dat komt omdat de lantaarnpalen weg zijn, of dat het een andere oorzaak heeft. Maar uiteindelijk hebben we die lantaarnpalen er allemaal ooit neergezet om de verkeersveiligheid."