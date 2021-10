Hoe denken politie en jongerenwerkers over Twentse afwezigheid bij wapeninleveractie?

Over dat standpunt is de politie helder. "Daar staan we nog steeds achter", laat een woordvoerder weten. En die onderbouwing gaat verder dan alleen het aantal ingeleverde wapens. "Dat standpunt is gebaseerd op de problematiek zoals die in Oost-Nederland is. Ons standpunt is dat een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden (door de lokale driehoek) bij het maken van de keuze om wel of niet mee te doen aan een dergelijke actie, gebaseerd op de lokale situatie en problematiek."

Verschillen per regio

Daarnaast moet er volgens de politie een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld de Randstand en Oost-Nederland. "De problematiek van jeugd en wapens in Oost-Nederland is anders dan bijvoorbeeld in het westen van het land. Wij herkennen, op een paar stedelijke omgevingen na, een toename van steekincidenten niet."

Samoeraizwaarden en tientallen messen ingeleverd bij actieweek politie (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Jongerenwerkers van Alifa stellen dat Enschedese jongeren niet zichtbaar wapens bij zich dragen. "Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn", legt woordvoerder Milou Wolterinck uit.

We bespreken onze bezorgdheid met hen Woordvoerder Alifa

Zorgen

Omdat de Enschedese jongerenwerkers zich zorgen maken over het wapenbezit onder jongeren, startten zij vorig jaar september met zo'n 250 collega's uit heel het land de campagne #noshank. Die campagne heeft als doel om met de jeugd in gesprek te blijven en hen bewust te maken van de gevolgen van wapenbezit of het gebruik ervan. "Voor de jongerenwerkers van Alifa zijn dit gesprekken die er dagelijks zijn met jongeren. We bespreken onze bezorgdheid met hen."

Dat er afgelopen week bij vier Overijsselse politiebureaus 62 wapens zijn ingeleverd, zegt de politie niet zo veel. Er moet gekeken worden wat passend is voor het gebied. "Het gaat om de juiste dingen te doen bij de problematiek die zich voordoet in een stad of gemeente. En dat is een afweging die keer op keer gemaakt zal moeten worden."

Signalen afgeven

De ogen en oren van jongerenwerkers op straat zijn volgens Alifa van groot belang in het tegengaan van wapenbezit. "We geven belangrijke signalen af aan netwerkpartners over de verharde jongerencultuur. Jongerenwerkers hebben een signalerende functie. Bijvoorbeeld aan de scholen, waar goede samenwerkingen mee zijn."

Daarnaast vinden de jongerenwerkers en politie het belangrijk om te benoemen dat een inleveractie niet het enige middel is. Als er aanleiding toe is kunnen schoolkluisjes van middelbare scholieren worden doorzocht of kan er preventief worden gefouilleerd.

Maar ook met een wapeninleveractie als deze haal je niet alle wapens van straat Politie Oost-Nederland

'Bredere blik'

De jongerenwerkers kunnen maar één conclusie trekken over wapenbezit: "Dat kan echt niet. Wij zullen jongeren altijd stimuleren en proberen te motiveren wapens in te leveren. Elk wapen van de straat is er één."

Daar sluit de politie zich volledig bij aan. "Ook in onze ogen is elk wapen op straat is er één te veel. Maar ook met een wapeninleveractie als deze haal je niet alle wapens van straat. Je moet dus met een bredere blik kijken naar dit onderwerp."