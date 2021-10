Ruim honderd jaar oude jongerenvereniging in Bathmen nog altijd springlevend: "Zorgen voor saamhorigheid"

Het is een feestelijke dag voor de Plattelands Jongeren Bathmen (P.J.B.). Niet alleen is het vandaag topdrukte tijdens de jaarlijkse Boeldag, ook viert de dorpsvereniging voor jongeren tussen de 18 en 35 dat ze officieel is opgenomen in het Gulden Boek van de gemeente Deventer. "We zijn een vereniging waar jongeren elkaar ontmoeten en je bovendien veel leert over hoe je zaken moet organiseren", vertelt Tonnie Verwoerd.

De P.J.B. is officieel opgericht op 31 januari 1920. Vorig jaar zou de vereniging al officieel opgenomen worden in het Gulden Boek, maar dat kon vanwege de coronapandemie toen niet doorgaan. Dit keer was het wel reden voor een feestje.

'Organisatiebesef'

De vereniging is ooit opgericht met als doel: 'het aankweken en stimuleren van het organisatiebesef onder jongeren. Daarnaast de ontwikkeling en de vorming van haar leden op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied te bevorderen'. De saamhorigheid onder de jongeren in het dorp vergroten is een ander doel. In het begin waren er een aparte jongens- en meisjesafdeling. In 1963 zijn de beide afdelingen gefuseerd.

Anno 2021 zijn er 350 actieve leden. "Ook hebben we nog honderd leden die actief zijn als donateurs", legt Verwoerd uit. Hij is voorzitter van de commissie die de jaarlijkse Boeldag organiseert. De jongeren halen bij de mensen thuis diverse spullen op met trekkers en wagens. De spullen worden uitgestald in manege ’t Ruiterkamp. Bij de jaarlijkse Boeldag proberen de vele PJB-ers de spullen te verkopen om elk jaar een zo’n groot mogelijke opbrengst te genereren voor een goed doel. Dit kan een club, vereniging of kerk in Bathmen zijn.

"Dat is in 1973 begonnen, toen we in actie kwamen voor de kerk", zegt Verwoerd. "Sindsdien hebben we al voor meer dan 300.000 euro ingezameld." Deze editie hoopt de organisatie met de verkoop van de duizenden spullen een kleine 10.000 euro op te halen.

'Levendig'

"Ik vind het best bijzonder dat we met zo'n grote club zijn", vertelt Caya Jonker. "We doen ons best om Bathmen levendig te houden." Ook voor Jasper de Winter is dat een belangrijke reden om deel te nemen. "Ik zit nu zo'n vijf jaar in het bestuur. Ik vind het fijn om mijn steentje bij te dragen."

De opbouw van de Boeldag duurt een hele week. Ook de afbouw nemen de jongeren zelf voor hun rekening. "Dat hoort er ook bij", weet Verwoerd. Hij is bezig aan zijn laatste jaar bij de club, omdat hij dan 35 jaar wordt. "Tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie. Ik ben trots als ik zie hoe we evenementen als de Boeldag en de Wandelvierdaagse organiseren. Ja, daar kijk ik met een goed gevoel op terug."