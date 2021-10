Kim uit Denekamp pimpt Maria en Jezus, maar altijd met respect

Wat ze met deze Maria gaat doen, weet ze nog niet. Ze is fan van Maria, niet alleen vanwege het verhaal erachter, maar ook vanwege haar beeltenis.

Het zijn niet alleen Mariabeelden, ook crucifixen, wijwaterflesjes en rozenkransen, borduurwerkjes en andere zaken met een religieuze lading belanden in haar atelier. Ze pimpt ze of verwerkt ze in een van haar kleurige kunstwerken.

Maria met kind, geadopteerd door Kim Grote Punt (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Grote Punt pakt een doorzichtige ronde plastic doos op, waarin een Mariabeeldje zichtbaar is. Heel voorzichtig haalt ze de achterkant los en bevrijdt Maria. "Kijk, is het geen schatje? Ze is nu verlost."

Haar werktafel ligt bezaaid met prullaria. "Maar ik noem het mijn schatkamer", lacht ze. Grote Punt werkt met gemengde technieken. Terwijl haar zoon een legertje opstelt van een groep plastic soldaatjes, toont zij een gepimpt kruisbeeld. Jezus heeft hier gezelschap gekregen van twee cowboys.

Kim met een van haar gepimpte kruisbeeldjes (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Jezus in bad

Of mensen haar werken niet te profaan vinden? "Soms ben ik daar wel bang voor, ja. Maar ik ga er wel met respect mee om." Ze laat een corpus zien dat ze heel voorzichtig los heeft gemaakt van het kruis. "Ik heb hem gisteren in bad gedaan. En als ik deze zo in mijn hand heb.... ja dan denk ik wel aan zijn verhaal."

Kim verwerkte wijwaterflesjes in dit schilderij (Foto: Kim Grote Punt)

Ze ziet wel vaker om zich heen dat mensen niets meer het met geloof hebben, maar het weggooien van religieuze voorwerpen gaat ze dan toch wat te ver. "Dan krijg ik ze, en ik ben er blij mee."

Zondag 24 oktober in Hoogtij.