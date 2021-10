Steeds meer huishoudens leven in armoede: ''Moeten tering naar de nering zetten"

Benzine, gas, maar ook een fles cola stijgen in prijs. En dat terwijl het inkomen van bijstandsgerechtigden - nagenoeg - gelijk blijft. Volgens Linthorst valt de hoeveelheid mensen die hulp zoekt tegen. En dat baart haar zorgen. "Er heerst een soort schaamte rond dit onderwerp. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze niet de enige zijn", vertelt Linthorst.

Volgens haar zal de compensatie van de overheid voor velen niet voldoende zijn. "Als je nu al betalingsregelingen moet afspreken voor je eigen risico, dan kun je dat al niet betalen."

Die groep zal een weg moeten vinden om de tering naar de nering te zetten Monique Linthorst

Geen spaargeld

Volgens de vrijwillige thuisadministratie van Carinova hebben vijf miljoen Nederlanders geen spaargeld. "Als je dat niet hebt, moet je eindjes altijd met moeite aan elkaar knopen. Dan komen de hoge energielasten en benzineprijzen daar nog bovenop." Sparen blijkt simpelweg niet mogelijk. "Dat komt omdat er al lang te lage inkomens worden gecompenseerd."

Linthorst verwacht daarom dat er door de prijsstijgingen een nieuwe groep komt die ook in armoede komt te leven. "Die zal een weg moeten vinden om de tering naar de nering te zetten." Ze stipt nog even aan dat het belangrijk is hulp te vragen. "Uit onderzoek is gebleken dat mensen gemiddeld bijna vijf jaar wachten voordat ze hulp vragen. Over het algemeen is er dan een schuld van 40.000 euro opgebouwd. De brieven van diverse incassobureaus zijn meestal ‘skyhigh’, waarna het moeilijker wordt om eruit te komen", stelt ze.

Tips voor besparen

Op Geldfit kun je een financiële check doen. Daar worden vragen gesteld over je inkomen en uitgaven. "Aan de hand daarvan kun je bekijken of er regelingen zijn waarvan je gebruik kan maken. Bij een gemeente kun je aanvraag doen voor kwijtschelding voor gemeentelijke belasting", legt Linthorst uit. "Daar wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Het is soms niet bekend bij de mensen." Sommigen hebben geen geld voor een laptop. "Bezoek daarom een spreekuur van Geldfit of Humanitas waar je met je vragen terecht kan."

De winter komt eraan en dat betekent ook hogere energierekeningen. Linthorst wijst op plaatselijke energiecoaches die klaarstaan voor inwoners. Zelf geeft ze een aantal tips om geld te besparen. "Een tochtstrip of folie achter de radiator", begint ze. "En de verwarming een graadje lager levert al honderd euro per jaar op."

De verwarming boven hoeft niet per se aan. "Het is sowieso gezonder om in een koele omgeving te slapen", vervolgt Linthorst. Ook geeft ze als tip om de douche niet te gebruiken: "Gewoon ouderwets jezelf met een washandje aan de wastafel schoonmaken."

Ga niet elke dag boodschappen doen Monique Linthorst

Zoals eerder aangegeven zijn boodschappen ook duurder geworden. "De reclames vliegen je om de oren en al gauw neem je meer mee dan nodig. Ga niet elke dag boodschappen doen", besluit Linthorst.