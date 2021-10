Teamsprinters in snelste tijd naar eerste ronde WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprinters hebben zich zoals verwacht met de snelste tijd geplaatst voor de eerste ronde van de WK baanwielrennen in Roubaix. In de laatste race van de kwalificatie klokten Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen 42,690, waarmee Frankrijk (42,965) voorbleven.

Dat de regerend olympisch- en wereldkampioenen - die jagen op hun vierde wereldtitel in successie - ook in Frankrijk verreweg de snelsten waren mag geen verrassing meer heten. Het is tegenwoordig niet eens meer de vraag óf Nederland wint, maar in welke tijd dit gebeurt.

Na een verschroeiende start van Kampenaar Van den Berg, deed Lavreysen wat hij moest doen. De olympisch kampioen op de individuele sprint schroefde het tempo flink op, waarna Nijverdaller Hoogland het kunstje koelbloedig afmaakte.

Eerste ronde

Nederland neemt het in de eerste ronde op tegen Japan, dat de achtste tijd had. Later op de avond volgt de finale en de strijd om het brons. Daarin zal Nederland met dezelfde drie namen aantreden, wat betekent dat Sam Ligtlee, tegenwoordig woonachtig in Goor, genoegen moet nemen met een reserverol.

Twee weken terug veroverden Van den Berg, Hoogland en Lavreysen ook nog de Europese titel.