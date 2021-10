Stormschade in Overijssel: deel van een dak ingestort door omgevallen bomen

In Herxen, gemeente Olst-Wijhe, probeert de brandweer ondertussen een afgebroken tak uit een 100 jaar oude wilg te trekken, vooralsnog zonder succes.

Voor vissers die graag hun dobber uitgooien bij de Stobbeplas in Slagharen betekende de storm slecht nieuws. De plas is voorlopig niet toegankelijk, omdat een aantal bomen door de harde wind nog op omvallen staan.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Ingestort dak

Daarnaast is flinke stormschade bij een woning aan de Willy Albertistraat in Hengelo. Daar zijn vanochtend vroeg twee bomen omgewaaid en op een huis terechtgekomen. Daardoor is een deel van het dak van de woning ingestort.

Bomen op de weg

Ook in de rest van Overijssel is er stormschade. Op meerdere plekken werden door de brandweer omgevallen bomen van de weg gehaald. Zo moest in Hardenberg de brandweer in alle vroegte uitrukken voor een afgeknakte boom op de Marsweg in Rheeze.

Omgevallen boom op de weg in Rheeze (Foto: GS Media)

In Vroomshoop moest de brandweer vanochtend rond zes uur in actie komen voor een omgevallen boom op de Linderveld in Vroomshoop. De boom brak door de storm door midden en viel daarna op het wegdek. De weg was enige tijd afgesloten.

Een afgeknakte boom zorgde voor overlast in Vroomshoop (Foto: News United / Kevin Gerrits)

Code geel

Het KNMI heeft voor de rest van de dag nog code geel afgekondigd. Met name in de kustprovincies is er nog sprake van zware windstoten. Aan het eind van de middag en in de loop van de avond neemt de wind af.

Ook de ANWB waarschuwt voor verkeershinder in verband met de zware regenval en stevige wind.