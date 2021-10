'Big Brother' bij schoonmaken sloten; waterschap zet satelliet in

De satelliet doet er in z'n eentje wel iets langer over dan de zestig medewerkers die met de iPad in de hand van sloot naar sloot struinen. Vanuit de ruimte worden sinds 12 oktober foto's gemaakt van de sloten en dat gaat door tot 8 november. In totaal worden er 8.000 sloten over een totale lengte van 2.500 kilometer gecontroleerd in het werkgebied van het waterschap dat zich van Deventer noordwaarts uitstrekt tot aan Assen.

Dit is efficiënter en bespaart kosten. Onze medewerkers hoeven daardoor alleen nog die locaties te bezoeken die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen Waterschapbestuurder Herman Odink

Hoe controleert 'Big Brother'?

In een kleine vier weken maakt de satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten waar te veel begroeiing in staat, worden door de software als ‘niet schoon’ beoordeeld. Alleen daar gaan medewerkers fysiek schouwen. Na deze fysieke schouw krijgen de betreffende grondeigenaren en onderhoudsplichtigen het verzoek alsnog onderhoud te doen.

Schema controle vanuit de ruimte (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Aan- en afvoer water

Het waterschap controleert ieder jaar in november of de zogenoemde ‘schouwsloten’ goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water.