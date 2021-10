Meeste woninginbraken van Overijssel in Enschede-Zuid, minste in Dalfsen

Enschede is 'goed' vertegenwoordigd in de top drie van het lijstje met meest inbraak-gevoelige wijken in de provincie, want op de tweede plaats staat het gebied binnen de singels met 30 inbraken, gevolgd door de Voorstad Deventer met 27 inbraken.

In welke wijken waren veel inbraken?

Landelijk werd in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 17 duizend keer ingebroken in een woonhuis. Dat is gemiddeld 59 keer per dag. Dat lijkt veel, maar het aantal woninginbraken is dit jaar aanzienlijk lager dan vorig jaar.

Puinhoop in woning Nijverdal na inbraak tijdens paasvakantie (Foto: Archief RTV Oost/Onder de Loep)

Coronadip

Volgens het CBS is de daling het gevolg van de lockdown, waardoor mensen veel vaker thuis waren. Dit jaar telde vooral februari, maart en april relatief weinig inbraken. In Nederland gold van 23 januari tot en met 28 april een avondklok.

Na de opheffing van de avondklok nam het aantal inbraken tot en met augustus weer toe, al zijn de aantallen alsnog aanzienlijk lager dan in de afgelopen twee jaar.

Enschede meeste inbraken, Dalfsen het minst

Enschede is in absolute zin koploper met maar liefst 160 inbraken tot en met eind september. Dat zijn 10 inbraken per 10.000 inwoners. Dalfsen zit helemaal aan de andere kant van de statistieken. Daar werd van in totaal 4 inbraken aangifte gedaan bij de politie, omgerekend 1,4 woninginbraken per 10.000 inwoners.

Dit zijn de cijfers per gemeente:

Op bovenstaande kaart vind je per gemeente het aantal geregistreerde woningbraken in de periode van januari tot en met september 2021. Dit getal hebben we afgezet tegen het aantal inwoners om tot een relatief cijfer te komen: het aantal woninginbraken per tienduizend inwoners. Dit getal bepaalt de kleur op de kaart.

Puinhoop na inbraak in Nijverdal

Een opvallende woninginbraak die dit jaar aandacht kreeg is die tijden Pasen aan de De Ruyterweg in Nijverdal. Daar werden de auto, een creditcard en veel dierbare spullen van de bewoonster gestolen. Alsof dat nog niet genoeg was, lieten de inbrekers nog een bijzonder onfris visitekaartje achter: haar hele huis was besmeurd met drank en eieren.