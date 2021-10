Broekland wil geld toe bij overname kerkgebouw

De kerk in Broekland is een van twintig kerken in Overijssel die tussen nu en 2025 de deuren zal moeten sluiten. Het nieuws kwam voor de parochianen niet als een verrassing, zegt Jos Elshof. "Je ziet de leegloop in de kerk en ook het aantal vrijwilligers neemt af."

Actie

Twaalf plaatsgenoten vormen de werkgroep Toekomst Kerk Broekland die opereert onder de vlag van Plaatselijk Belang. Toen het nieuws van de op handen zijnde sluiting bekend werd, ging de werkgroep meteen tot actie over: "We zijn Broeklanders gaan interviewen over hun wensen voor het kerkgebouw, en Broeklanders zijn ook elkaar gaan interviewen over de kerk", zegt Mireille Groot Koerkamp, een van de werkgroepleden.

Ook haalde de werkgroep twee studenten van de Jan des Bouvrie-academie van Hogeschool Saxion erbij. Het tweetal verwerkte de ideeën die uit de bevolking kwamen in drie scenario's.

De Broeklanders hopen met hun project een kans te maken op een finaleplaats in de prijsvraag Kerkdorp in Beweging, uitgeschreven door de provincie. Dat kan een bedrag opleveren van 25.000 euro, te besteden aan het toekomstbestendig maken van het kerkgebouw.

Kerk als ontmoetingsplek

Eén ding staat als een paal boven water: de kerk moet een ontmoetingsplek worden voor heel Broekland, meer dan dat het nu is. Het Sallandse dorp dat ooit hoge ogen gooide in de verkiezing tot Leukste dorp van Overijssel, heeft geen Kulturhus, of iets dergelijks. Wel een Huuskamer, maar die is veel te klein.

De vragenronde kende nog een opvallende uitkomst: "Niet platgooien!" De Broeklanders zijn trots op hun kerk, die beschikt over fraaie glas-in-loodramen van de bekende glazenier Joan Colette.

Drie ramen in de doopkapel van Broekland, ontworpen door Joan Colette (Foto: eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

De staat van onderhoud van de kerk is matig tot slecht, blijkt uit onderzoek van Monumentenzorg. "Het eerste dat moet worden aangepakt, is de asbest leien op het dak en de toren", meent Groot Koerkamp. Maar daarmee ben je er nog niet, zegt Jos Elshof. "Je moet de exploitatie rond zien te krijgen."

Een kostendekkend plan

Het bestuur van de parochie Heilig Kruis waar Broekland onder valt is enthousiast over de plannen die er liggen, maar doet geen toezeggingen omdat er nog geen kostendekkend plan ligt. "We hebben gebruikers of huurders nodig om te zorgen dat we genoeg jaarlijks inkomsten hebben", zegt Groot Koerkamp.

Schets voor de kerk in Broekland als ontmoetingscentrum (Foto: Maartje Schuurman en Arne de Vries)

De kerk is een blok aan het been voor het parochiebestuur Mireille Groot Koerkamp

"Er is heel veel achterstallig onderhoud. Zelfs als we het gebouw voor een euro over konden nemen, dan heeft het nog een negatieve waarde. Het is een blok aan het been voor het parochiebestuur, we nemen dat feitelijk over."

Omdat er zoveel moet gebeuren om het gebouw een duurzame bestemming te geven, hopen ze dat het parochiebestuur met een bruidsschat over de brug komt. "Maar de geluiden zijn niet echt hoopvol", meent Elshof.

De Broeklanders zien meedoen aan de prijsvraag Kerkdorp in Beweging provincie wel zitten. "Al zal er dan nog wel heel wat werk moeten worden verzet", meent Groot Koerkamp.