Vrijwillig een brandend huis in: is dat iets voor jou?

De brandweer is op zoek naar nieuwe vrijwillige collega's. Alleen al in de regio IJsselland zoeken ze zo'n 80 tot 100 nieuwe mensen. Werk dat zeker voldoening geeft, je staat namelijk klaar voor je buren, dorp of stad. Maar zeker niet iedereen is geschikt.

Je moet onder andere sportief, stressbestendig en flexibel zijn. Niet voor niets heet de wervingscampagne 'wat doe jij over 4 minuten'. Als je lid bent van de plaatselijke brandweer, moet je binnen 4 minuten aangekleed in de wagen kunnen zitten.

Woon je in het buitengebied op een boerderij en word je in het holst van de nacht opgepiept voor een brand, dan heb je 3 minuten om van je bed in de kazerne te komen. Dan heb je nog 1 minuut om je brandweerpak aan te trekken en om in de wagen te gaan zitten. En dit geldt ook overdag als je aan het werk bent. Als je pieper gaat, moet je direct naar de kazerne.

Verslaggever Stefan testte bij brandweerman Tom of hij geschikt is voor de brandweer. Ook ging hij de straat op in Raalte om te kijken of hij daar vrijwilligers kon vinden. Kijk hieronder de video.

Verschil met beroepsbrandweer

Eigenlijk het enige verschil met de beroepsbrandweer is dat zij er een dagtaak aan hebben. Als parttimer kan je opgeroepen worden als dat nodig is. De opleiding die nodig is voor dit werk is hetzelfde.

Voor parttime brandweerman Tom is zijn werk bij de brandweer prima te combineren met zijn baan als banketbakker. 's Ochtends vroeg op om te bakken, 's middags slapen. Als hij wordt opgepiept, kan hij meteen vertrekken. "Ik vind het enorm gaaf om dit zo te mogen doen."

Eerste uitruk

Tom woont in Heino en is daar dus aangesloten bij de brandweerkazerne. Zijn eerste uitruk was vorig jaar toen café d'Olde Wettering in Liederholthuis grotendeels afbrandde. "Dat was verschrikkelijk natuurlijk, maar ik vond het kicken. We hebben de woning toen kunnen redden, dat was mooi. En dankbaar ook, dat krijg je dan meteen terug van de bewoners."

Is de vrijwillige brandweer wat voor jou? Hier kan je je aanmelden voor de regio IJsselland. Hier voor de regio Twente.