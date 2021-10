Ouders vermoorde Chantal de Vries verbijsterd over onderzoeksrapport naar zorginstelling van Wim V.

De rechercheurs keken zich de ogen uit toen ze vlak na de kerstmoord het appartementje van Wim V. binnendrongen.

Een zevental messen, in diverse soorten en maten, werd rondslingerend in de woonkamer aangetroffen. Waaronder een uit de kluiten gewassen mes dat op de leuning van de zitbank lag. Op tafel een busje pepperspray met ernaast een boksbeugel en in een gereedschapskist werd een vuurwapen ontdekt.

"Je struikelde haast over het wapentuig", zegt een bron rond het onderzoek.

Van achteren aangevallen

Wim V. was kort daarvoor in de Kerstnacht van 2019 aangehouden nadat hij de 27-jarige Chantal met zeven messteken van het leven had beroofd. Het slachtoffer werd die avond vanuit het niets door V. van achteren aangevallen terwijl ze nietsvermoedend vanuit haar werk in Hengelo naar haar geparkeerde auto liep.

Wim V. woonde ten tijde van de 'kerstmoord' nog maar net enkele maanden in de binnenstad van Hengelo. Daar was hij - tegen zijn zin - naartoe overgeplaatst nadat hij daarvoor jarenlang in Almelo onder een streng regime met 24 uurs-toezicht woonde. In Hengelo moest hij ineens grotendeels zelfstandig wonen.

Twijfels over begeleiding

Nadat Wim V. tijdens de rechercheverhoren aangaf dat de begeleiding in Hengelo niet veel meer voorstelde dan dat een medewerker op gezette tijden af en toe langs kwam om een praatje te maken, was dat voor het Openbaar Ministerie aanleiding een zogenoemde bestuurlijke rapportage op te maken. Daarin maakte justitie melding dat ze grote twijfels had over de kwaliteit van de begeleiding van Wim V.

Messen-fetisj

Voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) was de melding van justitie aanleiding een onderzoek in te stellen. Rond diezelfde tijd lieten oud-begeleiders van Wim V. tegenover RTV Oost weten dat de man nooit zelfstandig had mogen wonen. Wim V. heeft niet alleen een psychiatrische achtergrond, waardoor hij bij bepaalde prikkels erg agressief kan reageren, maar hij heeft bovendien een fetisj voor messen en lijdt aan seksuele obsessies.

Terwijl Wim V. intussen werd veroordeeld tot 18 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging wachtten de ouders van Chantal de Vries in spanning het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg af.

'Doofpot?'

Naar nu blijkt is het onderzoek deze zomer al afgerond, waarna het rapport is gepubliceerd.

De ouders van Chantal zijn er verontwaardigd over dat ze hier nooit over zijn geïnformeerd en dat ze dit deze week moesten vernemen via RTV Oost. "De moord op onze dochter was aanleiding tot dit onderzoek. Dan verwacht je toch op z'n minst een seintje als dat rapport er ligt?", reageert Herriët de Vries, moeder van Chantal. "En waarom is de moord eigenlijk niet onderzocht? Is dat omdat dan wellicht zou blijken dat hier van alles mis is gegaan? En moet dat dan maar de doofpot in?"

Tekst gaat verder onder foto

Bert en Herriët de Vries, ouders van de vermoorde Chantal, noemen het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg een gemiste kans. (Foto: RTV Oost)

'Gemiste kans'

Zij en haar echtgenoot Bert zijn echter vooral verbolgen dat de moord op hun dochter in het rapport uiteindelijk geen enkele keer ter sprake komt. "We snappen het ook helemaal niet. Het Openbaar Ministerie meldt dat het kritische kanttekeningen plaatst bij de begeleiding van V. en zijn vroegere begeleiders stelden zelfs vast dat V. nooit op zichzelf had mogen wonen. Maar vervolgens wordt dat niet eens onderzocht. We hoopten dat we met dit rapport antwoord zouden krijgen op tal van vragen rond de dood van onze dochter, maar daar is dus totaal niets van terecht gekomen."

Kijk hier het emotionele betoog dat Bert en Herriët de Vries hielden tijdens de rechtszaak tegen Wim V. Het verhaal gaat verder onder de video.

Dat de casus-Wim V. niet nader is onderzocht, noemen ze een gemiste kans. "Telkens als ik lees dat er weer wat is misgegaan rond een psychiatrisch patiënt krijg ik kippenvel. Zoals die Almelose kruisboogschutter, die ook meermalen om hulp heeft gevraagd, maar die bij de hulpverlening telkens geen gehoor vond. Wanneer leren de instanties hier nou eindelijk eens van? Wat dat betreft had de hulpverlening lering kunnen trekken uit de moord op onze dochter en de begeleiding - of het gebrek ervan - van haar moordenaar. In dat opzicht is dit hele onderzoek van de IGJ een gemiste kans."

Reactie IGJ

De IGJ komt in het rapport inderdaad niet terug op de 'kerstmoord', maar zegt over de aanleiding voor het onderzoek dat dit is ingesteld "vanwege signalen over mogelijke risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg".

Hoewel de Inspectie de bevoegdheid heeft om hele specifieke casussen te onderzoeken, is dat in dit geval niet gebeurd. "We hebben de melding van het OM opgevat als een signaal om De Zorgstal in z'n geheel door te lichten", aldus een woordvoerder van de IGJ. "Daarbij hebben we inderdaad niet gekeken naar de zaak-Wim V., maar hebben we ons gericht op de zorginstelling in z'n algemeen. Als Inspectie kijken we daarbij met name naar de kwaliteit en de veiligheid van de zorg op de langere termijn."

Tussen wal en schip

De Hengelose letselschadespecialist Yme Drost heeft eerder al de zorginstelling die Wim V. begeleidde juridisch aansprakelijk gesteld voor de dood van Chantal.

Wim V. werd jarenlang begeleid door Menz.nu, maar deze zorginstelling werd in de zomer van 2019 door De Zorgstal overgenomen. Vervolgens kreeg V. te horen dat hij vanuit zijn woongroep in Almelo naar Hengelo moest verhuizen, waar hij grotendeels op eigen benen moest staan.

Eenmaal in Hengelo bleek echter dat de gemeente helemaal geen contract had met De Zorgstal, zodat Wim V. niet in aanmerking kwam voor zorgsubsidie.

Waarop hem door zijn begeleiders te verstaan werd gegeven dat hij op zoek moest naar een andere zorginstelling.

De psychiatrisch patiënt, die al met veel tegenzin naar Hengelo was verkast, zette daarop de hakken in het zand en weigerde verder iedere vorm van zorg.

Intussen bleef hij wel in Hengelo wonen, waarna het de avond voor Kerst mis ging.

De Zorgstal beroept zich er op dat het slechts woonruimte aan V. verhuurde en hem verder niet begeleidde. Hoewel een gezaghebbend hoogleraar via RTV Oost liet weten dat de zorginstelling op basis van jurisprudentie wel degelijk een zorgplicht had richting V.

'Van de zotte'

Dat psychiatrisch patiënt Wim V. - als het gaat om zijn begeleiding - juridisch gezien tussen wal en schip zou zijn beland, zegt letselschadespecialist Drost te betwijfelen.

Vandaar dat Drost het er namens de ouders van Chantal niet zomaar bij zitten: "Het is natuurlijk van de zotte dat een psychiatrisch patiënt als Wim V. - met de diverse stoornissen waar hij aan lijdt - kennelijk zomaar in de maatschappij wordt losgelaten. En dat een zorginstelling dan zegt: omdat hij zorg meed, hebben we hem verder niet meer begeleid. Zoals die hoogleraar ook al opmerkt: zolang een zorginstelling een cliënt formeel nog niet heeft overgedragen aan een andere zorgaanbieder heeft ze een zorgplicht en blijft ze verantwoordelijk voor deze cliënt."

Geen reactie

Ondanks meerdere pogingen van RTV Oost om in contact te komen met de advocaat van De Zorgstal reageert de raadsman niet op telefoontjes, mail en appberichten.