Theatergroep Gajes keert met 'Loki' terug naar de basis in Deventer

In de glazen deur zitten barsten, de muren zijn afgebladderd en het plafond is eruit gesloopt. De oude bibliotheek in Deventer is niet bepaald een sjieke theateromgeving. Maar deze chaos is wel het ideale decor voor de voorstelling Loki, de god van de chaos. Gajes speelt normaal altijd op straat, maar voelt zich in dit geïmproviseerde theater helemaal thuis.

"Perfecte plek"

"Chaos genoeg hier", zegt zakelijk leider en regisseur Maartje Keijzer lachend, "een betere plek is er eigenlijk niet. Als je hier binnenkomt ruik je het stof en de aarde, van een wereld die vergaat. Daarom hebben we de vloer ook volgestort met een paar kuub tuingrond. Je stapt deze bouwval binnen, en je bent ineens bezoeker van het godenfeest dat hier gaande is."

Producent en regisseur Maartje Keijzer met Loki (Foto: RTV Oost Jolande Verheij )

Gajes trekt normaal gesproken van festival naar festival. Dat ligt nu al voor het tweede jaar stil. Maartje koos nu bewust voor een stuk in hun eigen stad: "We hebben anderhalf jaar vrijwel stil gelegen en willen niet meer blijven wachten. We willen nu graag lokaal theater maken, kijken wat we in onze eigen stad kunnen betekenen, dit is uiteindelijk onze basis. Samen met de mensen hier een feestje vieren, en ook samenwerken met lokale partijen zoals MIMIK en Deventer op stelten. Waar kan je dan beter zitten dan midden in het centrum op de Brink?"

Ongenode gast

De bezoekers zijn hier getuige van een gezellig familiediner van de Noorse goden. De kinderen van Odin discussiëren over de vraag wie hun vader gaat opvolgen. Een beschaafd avondje, zoals het nette goden betaamt, totdat een ongenode gast het feestje wreed verstoort. Odins broer Loki, de god van de chaos, eist zijn plek aan tafel op. En dan loopt alles behoorlijk uit de hand.

De toeschouwers zijn uitgenodigd op het met drank overgoten diner van de goden (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Nard Verdonschot kruipt in de huid van antiheld Loki. Hij schreef ook zelf het stuk voor Gajes, losjes gebaseerd op de Noorse mythologie: "Het zijn duizenden jaren oude sagen, maar ook helemaal van deze tijd. Die oude Noorse volkeren hadden een god van de chaos, van de tweestrijd. Dat vind ik heel interessant, orde bestaat pas als er ook chaos is. Het wordt pas eng als dat niet meer mag."

"Je ziet ook nu overal op de wereld, en zeker ook in Nederland, dat er tweestrijd wordt gezaaid, dat mensen proberen de samenleving te ondermijnen. Corona heeft dat nog versterkt. Dat maakt dit verhaal nog zo actueel en universeel."

Straatgevoel

Gajes zit dan wel binnen in een geïmproviseerd theater en niet op een plein of park, maar het straatgevoel is er nog bij Loki, verzekert Maartje "We blijven wel Gajes, het publiek speelt bij ons altijd mee in het verhaal. De acteurs spelen niet alleen vóór het publiek, maar ook ernaast, boven, en tussenin. Het is één groot bacchanaal, en ook voor de toeschouwers staan de biertjes klaar."

De voorstelling Loki is te zien van 28 oktober tot en met 6 november. Belangstellenden moeten wel snel zijn, er zijn nog maar enkele kaarten te koop.