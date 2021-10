"Als ik er nog had gestaan, had ik die boom op m'n nek gehad", zegt de bewoner van het huis aan de Willy Albertistraat. "Dan had het een heel andere afloop gehad." Gelukkig bleef het volgens de bewoner 'slechts' bij materieelschade. Er zitten scheuren in de muur en de carport is ingestort.

Verbouwing

Afgelopen zaterdag sliep Bouwhuis voor het eerst in zijn nieuwe woning. "We wonen hier nog maar vijf dagen. Ons huis is ook nog maar half klaar; de keuken moet er nog in en het afwerken moet nog beginnen."

Gerard z’n carport stort in door omgevallen boom: ”Woon hier net vijf dagen” (Foto: News United / Jordi Heinen)

Wat precies de schade is, moet nog blijken. "De expert komt vanmiddag langs, maar de muren zijn ingescheurd en dan heb je nog die overkapping." Bouwhuis hoopt dat het dak van zijn huis niet beschadigd is. "Het dakleer hebben we drie weken geleden nog laten vernieuwen."