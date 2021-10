Zeker nu de gasprijzen stijgen is het weer tijd voor de open haard, maar hoe stook je die goed?

"Er zijn de laatste tijd veel meer kachels verkocht", zegt Dijkhuis. "Mensen gaan op zoek naar alternatieven voor de stijgende gasprijzen. De open haard geeft natuurlijk ook een stuk gezelligheid.

En waar kachels populairder worden, geldt dat natuurlijk ook voor de brandstof die er in moet: hout. ''Er komt elke week wat binnen maar essenhout is uitverkocht", aldus Dijkhuis. Beukenhout is één van de bestsellers. Toch doen zachtere houtsoorten het ook goed. Die zijn ook nog eens goedkoper.

Welke houtsoort kun je het beste gebruiken voor het vuurtje dat bij jou past? (Foto: Getty Images/Studio Doros)

Welk houtsoort of briket kun je nou het beste in je kachel stoppen? Dat hangt niet alleen af van de kachel die je gebruikt maar ook waar je naar op zoek bent. Warmte of vooral een gezellig vuurtje nu de dagen weer korter worden. Ben je van de gezelligheid? Dan doen de goedkopere houtsoorten het werk. Die geven snel warmte af en leveren bovendien ook nog eens mooie, en dus gezellige, vlammen. Wie zijn huis echt langdurig wil verwarmen met hout, moet op zoek naar de duurdere houtsoorten. Bestaat er nog zoiets als verkeerd hout om mee te stoken? Nee, maar zorg er wel voor dat het droog is.

Maar ja, hout stoken, dat is toch heel erg slecht voor het milieu? Ingeborg Dijkhuis vindt het terecht dat mensen bezorgd zijn over de open haarden en de vervuiling die ze uitstoten. Maar, zegt zij, met goed advies kan dat stoken een stuk beter dan nu vaak gebeurt. Goed stookadvies van haar heeft volgens Dijkhuis in het verleden wel eens een burenruzie opgelost. "In ieder geval niet stoken als het windstil is, of mistig", zegt Dijkhuis.

Lekker genieten bij de open haard. (Foto: Getty Images/Alex Raths)

Schone rook stijgt

Stelregel is eigenlijk: als je schoon stookt, stijgt de rook. Bij vies stoken, daalt de rook en dan kan krijgen mensen er last van.

Met een vochtmeter, meet je hoe vochtig hout is. Het vochtpercentage mag niet hoger zijn dan twintig procent. Is dat wel het geval? Laat het hout dan maar een jaartje liggen. Is het onder de twintig procent? Dan mag de hakbijl er aan te pas komen. Kloven maar. Hout kun je prima buiten bewaren zolang je er maar voor zorgt dat het niet op de grond ligt. Optrekkend vocht is funest. Leg het dus iets boven de grond en pak het niet te dicht op elkaar om te voorkomen dat het gaat schimmelen. Losjes op elkaar pakken is beter, omdat er dan lucht en wind bij kan.

Maar wat is dan de goede methode voor het aansteken van de open haard? Dijkhuis raadt de Zwitserse methode aan. Eerst hout in de haard leggen, dan aanmaakhout er bovenop en tussen het hout leg je aanmaakblokjes. En dan de gouden tip: van bovenaf aansteken. Kijk maar eens naar paasvuren die worden aangestoken. Dat gebeurt vrijwel altijd van onderaf en dan zie je vaak gitzwarte rook met deeltjes. Die deeltjes dwarrelen omhoog en in het geval van een open haard gaan die aankoeken in de schoorsteen wat daar op termijn weer problemen kan veroorzaken.

Voor de fun?

Ongeveer één op de vijf Nederlandse huizen heeft een verwarming die brandt op hout. Maar misschien woon jij wel in één van die andere vier huizen en heb je dus helemaal geen open haard. Dan is er nog een alternatief: YouTube, bijvoorbeeld. Geen klachten over stank van de buren, het is niet slecht voor je gezondheid of het milieu maar warm word je er ook niet van. En of het gezellig is, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar proberen kan altijd: voor de fun.