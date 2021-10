'Goed gesprek' tussen Isala en kerk Staphorst over coronabesmettingen

Ondanks dat het Isala-ziekenhuis in Zwolle geen concrete afspraken heeft gemaakt met de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, is het doel van beide kanten om het hoge aantal corona-besmettingen in het kerkdorp terugdringen.

Het gesprek was vooral bedoeld om kennis en begrip voor elkaars standpunt uit te wisselen, al hoopt het ziekenhuis ook dat de vaccinatiegraad in Staphorst stijgt. Landelijk ligt dit op 83 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder, in Staphorst is dit 56 procent.

Isala heeft dit weekend (inhaal)operaties die gepland stonden moeten afzeggen. De druk op de zorg in het ziekenhuis is enorm vanwege een geboortegolf, drukte op de spoedeisende hulp en de regiofunctie die het ziekenhuis heeft. Drie patiënten zijn verplaatst om capaciteit te behouden. Ook liggen coronapatiënten gemiddeld veel langer op de intensive care, dan mensen die een andere ingreep hebben ondergaan. Dus waarschuwt het ziekenhuis wel.

Dat legde Ina Kuper van Isala zaterdag al uit. Naar aanleiding van de berichtgeving hebben de kerkgemeenschap en het bestuur van het ziekenhuis gistermiddag met elkaar gesproken.

Coronaregels

De kerk herkent de signalen en roept haar achterban op zich te houden aan de afspraken rond corona. Dus thuisblijven bij klachten, afstand houden en grote gezelschappen even vermijden. Ouderling Jan Talen van de Hersteld Hervormde Gemeente zegt dat er de gemeenschap het hoge aantal besmettingen serieus neemt.

"Dat besef is er zeker, wij weten ook dat meerdere mensen ziek zijn geworden. Er worden al minder mensen toegelaten bij de kerkdiensten en wij merken dat de mensen zelf al de beslissing nemen om thuis te blijven of door verjaardagen niet te vieren, het besef is er echt wel."

Vaccineren

Oproepen tot vaccineren doet de kerk niet, ouderling Jan Talen wil niet aan 'gewetensdwang' doen. "Het is een geloofskwestie, een kwestie van het hart ook, die kan je lastig uitleggen of begrijpen als je zelf niet tot onze of een andere kerkgemeenschap behoort. Binnen de kerk en in het dorp maakt iedereen zijn eigen afweging. Wij roepen wel op om de coronaregels te respecteren, maar niet: 'laat je vaccineren'. Dat gaan wij gewoon niet doen."

Beide partijen kijken terug op een constructief gesprek. "Het is fijn om met elkaar in gesprek te zijn in plaats van via de media. De gezondheid van onze kerkleden gaat ons ook aan het hart."

Huisartsen

Huisartsen in Staphorst trokken eerder ook aan de bel, omdat de reguliere zorg onder druk staat. Deze week hebben huisartsen in vier uur tijd bij honderd patiënten die op hun spreekuur kwamen ook meteen een vaccinatie gezet. En dit wordt komende week nog eens gedaan. De huisartsen spreken van een succes.