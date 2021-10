Kippen van Sem waaien met schuur en al over de kop in weiland, maar raken niet van de leg

Alle honderd kippen kwamen met de schrik vrij en vanmorgen legden ze in de gekantelde kar hun ei. Want weer of geen weer, dat ei moest er natuurlijk uit!

Sem Slager is opgelucht dat zijn kippetjes met de schrik vrij kwamen.

Eigen bedrijfje

Sem startte onlangs als jongste kippenboer van Overijssel zijn eierhandel. Op een stuk grond van zijn ouders zette hij een platte kar neer waarop uit damwanden een hok werd gebouwd. Voor de eiertycoon in wording is het een van zijn eerste baantjes. Hij probeerde wel wat anders, maar hij was er al snel achter dat werken voor een baas en doen wat een ander zegt niets voor hem is. Dus dan maar ondernemer met een behapbaar product: eieren.

Sem en zijn kippetjes (Foto: RTV Oost)

Na regen komt zon

Bij dat ondernemerschap hoort ook ondernemersrisico, dat weet Sem sinds vandaag ook. Hij staat ons te woord voor het verwrongen gekantelde hok in het weiland. Rond Sem geven de kippen een demonstratie 'scharrelkip-zijn' en achter de ondernemer belooft een dubbele regenboog zonneschijn na de regen.

En zo staat de kippenboer er zelf ook in trouwens: blij als hij is dat zijn kippen het allemaal hebben overleefd pakt hij er eentje op en zegt Sem: "Vanavond gaan ze naar een tijdelijk hok." Dat hok heeft zijn vader gemaakt en het omgewaaide hok gaan ze proberen te repareren. Sem: "Ik hoop dat die binnen een week klaar is." Een echte ondernemer, die Sem.