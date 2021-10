Go Ahead-directeur Van Dop blij met extra handhaving op gezichtsbedekkende kleding bij voetbalfans

Het supportersgeweld is een probleem dat de afgelopen maanden groter is geworden. De wedstrijden in de eredivisie van afgelopen weekend waren de druppel die de emmer deed overlopen, met name de incidenten bij N.E.C. - Vitesse en FC Twente - Willem II.

Biergooiers riskeren een stadionverbod en er komt een registratieplicht voor uitsupporters. Ook is gezichtsbedekkende kleding op de tribunes niet meer toegestaan.

Bewustwording

"Het zijn eigenlijk maatregelen die altijd al van toepassing waren, maar nu worden ze op een andere manier aan het licht gebracht", zegt Van Dop. "Heel veel staat al in de reglementen, maar in het bewustwordingsproces moeten we supporters daar nog maar eens op wijzen. Zaken die niet in een voetbalstadion thuis horen, krijgt nu weer extra aandacht. Daar is niks mis mee."

Afgelopen zondag waren er rellen na de wedstrijd FC Twente - Willem II:

Als de maatregelen niet werken, gaat de bond strenger optreden. Het weren van (uit-)supporters en het staken van wedstrijden behoren dan tot de opties. "We willen er alles aan doen om niet in deze fase terecht te komen", meldt de KNVB na overleg met de clubs uit het betaalde voetbal. Bij dat overleg was Van Dop ook betrokken.

Drietrapsraket

Een onderdeel waarop de regelementen wel zijn aangescherpt is het biergooien. Daar wordt de 'drietrapsraket' ingezet, een methode die al wordt ingezet bij spreekkoren. Eerst is er een waarschuwing van de stadionspeaker, vervolgens wordt het spel kort stilgelegd en ten slotte wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

"Dat biergooien nu ook onder deze drietrapsraket gaat vallen is nieuw." Verder kunnen de biergooiers een stadionverbod krijgen. Als een stadionverbod langer dan 12 maanden wordt opgelegd, volgt ook nog een geldboete.

Heerenveen-thuis

Op vrijdag 13 augustus trapte Go Ahead het eredivisieseizoen van dit jaar af. In de wedstrijd tegen Heerenveen zetten Go Ahead-fans meteen de toon. Toen Heerenveen-speler Henk Veerman werd gewisseld, kreeg hij een lading bier over zich heen. Gegooid door Go Ahead-fans.

Go Ahead-directeur Van Dop (Foto: ANP)

"Toen werden wij duidelijk in beeld gebracht", zegt Van Dop. "We hebben toen al maatregelen genomen. Twaalf man hebben vonden we via camerabeelden of meldden zichzelf. Die zijn op kantoor geweest en hebben vervolgens een passende straf gekregen Uiteindelijk zijn de clubs allemaal zelf verantwoordelijk."

Gezichtsbedekkende kleding

Een van de zaken waar Van Dop zich aan ergert is de gezichtsbedekkende kleding bij fans. "Ik ben er blij mee dat dit nu eens aan het licht komt. Want wat heeft het nou voor zin om met een bivakmuts in een stadion te zitten?"

Van Dop komt zelf met het antwoord: "Dan word je niet herkend. Laten we daar nu eens wat meer aandacht aan geven". De KNVB heeft aangekondigd dat fans die gezichtsbedekkende kleding dragen ook een stadionverbod kunnen krijgen.

Van Dop deinst er niet voor terug om zelf de handhaving voor zijn rekening te nemen. "Als er in het stadion iemand met een bivakmuts naast me staat, dan gaat die bivakmuts eraf", sluit hij af.