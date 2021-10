De sociale strijd van René Beunders uit Enschede gaat door: "Er moet geld komen voor gedupeerden"

René Beunders (Stichting Sociaal Hart) zet zich in voor sociaal zwakkeren in de gemeente Enschede. (Foto: RTV Oost)

Hij kan niet tegen onrecht en voert namens sociaal zwakkeren strijd met de gemeente Enschede. Deze week gaf een onderzoekscommissie René Beunders gelijk. Enschede heeft bij het sociaal beleid 'de menselijke maat uit het oog verloren'. "Het is diep triest wat duizenden inwoners is overkomen."

Beunders (62) is voorman van Sociaal Hart Enschede, een stichting die hij in 2014 heeft opgericht om op te komen voor mensen die in de verdrukking zitten. Deze instelling zat er bij hem al vroeg in, legde hij uit in het radioprogramma Groot Onderhoud. "Ik kom uit een katholiek middenstandsgezin waar sociale rechtvaardigheid en empathie hoog in het vaandel stonden."

Met gestrekt been erin

Het begon met het helpen van kennissen die in de clinch lagen met instellingen als het UWV en de Belastingdienst. Nadat hij door gezondheidsproblemen zijn werk in de reclamewereld moest minderen, bouwde hij zijn 'sociale werk' uit. Zo hielp hij "vele honderden mensen" die door de aanscherping van de regels op gebied van de bijstand en Wmo-voorzieningen in de problemen waren gekomen.

"Het waren mensen die bang waren voor hun eigen gemeente en niet in staat waren om de juiste stappen te zetten." Beunders is juist niet op zijn mondje gevallen. Hij zegt waar het op staat en gaat er als het nodig is 'met gestrekt been in'. Dat hij in het stadhuis geen vrienden heeft gemaakt, beschouwt hij "als een compliment".

'Er moeten koppen rollen'

Enschede wilde de toestroom tot de bijstand verminderen, voerde een streng sanctiebeleid en zocht de grenzen van de wet op of ging er overheen, zo constateerde een onderzoekscommissie deze week. De sociale ellende was door Enschede ingecalculeerd, zegt Beunders. "Het was allemaal financieel gedreven." Niet alleen het college en coalitiepartijen zijn volgens hem verantwoordelijk, maar ook ambtenaren. "Je kunt het ze kwalijk nemen dat ze niet kritisch genoeg zijn geweest over de gevolgen van het beleid."

Enschede verdedigde zich altijd met het argument dat landelijke regels werden gevolgd, maar de onafhankelijke onderzoekscommissie oordeelde dat de gemeente 'wel ruimte' had om een menselijker beleid te voeren. "Het is een kwestie van keuzes maken. Enschede stopt te veel geld in stenen en asfalt", vindt Beunders. Er is in het stadhuis niet alleen een cultuuromslag nodig, ook moeten er volgens hem "koppen rollen".

Geen contact met Omtzigt

Een bureaucratische overheid, slachtoffers die weinig weerbaar zijn; de link met de landelijke toeslagenaffaire is overduidelijk. Beunders heeft opmerkelijk genoeg nooit contact heeft gehad met Kamerlid Pieter Omtzigt, die de toeslagenaffaire op de politieke agenda heeft gezet. "Wij hebben vijf, zes keer contact gezocht maar nul reactie gehad. Dat neem ik hem nog steeds kwalijk. Het is voor mij ook onbegrijpelijk dat zijn vrouw als CDA-fractievoorzitter het Enschedese regime gesteund heeft."

Mede door uitspraken van instanties als de Nationale Ombudsman en de Centrale Raad voor Beroep heeft Enschede het beleid versoepeld. Maar dit is niet voldoende voor Beunders. De slachtoffers moeten volgens hem financieel gecompenseerd worden. "Er is veel werk aan de winkel voor de gemeenteraad. Regels moeten veranderen en er moet een compensatieregeling komen voor gedupeerden. Al die kwetsbare mensen verdienen dat. Geld kan de pijn enigszins verzachten."