Zwager uit Vriezenveen de cel in voor verkrachting schoonzusje (16)

Een man uit Vriezenveen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden, omdat hij zijn 16-jarige schoonzus heeft verkracht. Toen de familie de volgende dag lucht kreeg van het verhaal, kreeg het 16-jarige meisje geen begrip, maar het verwijt dat ze haar zwager had verleid. Haar zus maakte haar zelfs uit voor 'hoer'.

Het meisje vertelde vorig jaar oktober tegen vriendinnen en vertrouwenspersonen op school dat ze de dag ervoor in de woning van haar zus in Vriezenveen door haar 24-jarige zwager seksueel was misbruikt. Ze was alleen in de woning met haar zwager, toen deze haar had beetgepakt en meegenomen had naar de slaapkamer waar hij zich aan haar vergreep.

De 24-jarige zwager ontkende niet dat er wel 'iets' was gebeurd, maar heeft steeds volgehouden dat hij niet degene was die het initiatief nam. Volgens de zwager had het meisje hem uitgedaagd en verleid. Daar had hij uiteindelijk 'weerstand' tegen weten te bieden aldus de man. De rechtbank verwijst zijn verhaal naar het land der fabelen. De zwager maakte misbruik van het overwicht dat hij had op de 16-jarige en misbruikte haar ondanks dat ze te kennen gaf dat ze niet wilde, oordeelt de rechter.

Voor de Almelose rechtbank is de verklaring van het meisje betrouwbaar en consistent. Die wordt namelijk ondersteund door vriendinnen en de vertrouwenspersonen die ze meteen na het gebeuren op de hoogte bracht. De zwager moet zijn slachtoffer 7.000 euro betalen voor de geestelijke schade die de haar toebracht met zijn daad.