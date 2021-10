Musical van muziektheater Vakk uit Dedemsvaart na heel wat 'online oefensessies' eindelijk in première

Eén voor één druppelen de acteurs en actrices de kleedkamer van theater De Voorveghter in Hardenberg binnen. Op vrijdag staat de première op het programma, maar vandaag is het tijd voor de generale repetitie. "Eigenlijk moet alles, van techniek tot cast, helemaal klaar zijn vandaag. Een mooi moment waar we met z’n allen naar toe hebben gewerkt", aldus regisseur Charlotte Ebbers. De kersverse regisseur is nog maar net afgestudeerd en deze musical is dan ook haar eerste productie. "Het is ontzettend leuk om met deze groep mensen hiernaartoe te werken."

Vol theater

Door alle coronaperikelen was het lang onzeker of de voorstelling überhaupt opgevoerd kon worden. "We hebben in het begin telkens met een klein groepje gewerkt, omdat er maar kleine aantallen aanwezig mochten zijn. Op een gegeven moment mochten we zelfs helemaal niet meer bij elkaar komen. Toen hebben we online repetities gehouden", vertelt Charlotte.

"Vanaf juli mochten we eindelijk weer met de hele club bij elkaar gekomen. Er zijn heel wat extra oefensessies op vrije zaterdagen ingepland. Dat je dan nu in een vol theater eindelijk mag spelen, is echt heel mooi."

De musical 'Oliver!' wordt aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag opgevoerd. Er zijn nog kaarten beschikbaar.