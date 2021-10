Meer dan 400 dieren gekeurd in Vollenhove: "Een kampioen wordt niet geboren, maar gemaakt"

''Het kopje is wat lang'', oordeelt keurmeester Conno Vlaardingerbroek. Hij bekijkt de wit-zwarte kip nauwkeurig. ''Dit ras, de Wyandotte, moet een korte, ronde kop hebben.'' De keurmeester is kritisch, maar wil ook weer niet onnodig streng zijn.

''Als je heel goed kijkt, zie je dat in het wit een beetje grijs doorbreekt. Dan kan ik twee dingen doen. Er iets van zeggen of denken 'Ik meld het niet'. Op die manier kan ik het dier een hoger predicaat geven, houden we het voor iedereen leuk. Het is verder namelijk een mooie kip.''

Hoe gaat dat fokken en keuren precies in z'n werk? Bekijk de video:

Van fokker tot keurmeester

Vlaardingerbroek is al zestien jaar lang keurmeester van kippen. Dat word je niet zomaar. ''Je begint op niveau c. Daarna komt b, dan ben je gevorderd. Ik zit op a en ben 'allround'. Dat betekent dat ik alle soorten kippenrassen mag keuren.'' Zijn collega Bertus van Es komt erbij. Hij doet dit werk ruim twintig jaar.

We gaan het hele land door. Bertus van Es, keurmeester

Van Es: ''Je moet er behoorlijk voor aan de studie. Je bent eerst drie jaar bezig voordat je met de opleiding begint. Daarna duurt het nog zo'n tien jaar voordat je keurmeester bent''.

Hij pakt er een boek bij en bladert erdoorheen. ''Kijk, in Nederland zijn er wel 90 verschillende kippenrassen. Elk ras heeft één of meerdere kleuren. Mijn specialiteit zijn Friese hoenders.''

Keurmeester Bertus van Es (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

De meeste keurmeesters starten als fokker, zo ook van Es. ''Het begon als hobby. Dan leer je om er kijk op te krijgen. Ik wilde natuurlijk altijd de mooiste kippen hebben en een fokker is het vaak niet eens met de keurmeester. Daarop besloot ik dat ik het zelf wilde leren.''

Vergrijzing

Ook Peter Bovendeur en Pieter Roskam begonnen als fokkers. Vandaag de dag zijn ze voorzitter en secretaris van Sportfokkersvereniging Vollenhove en Omstreken. Roskam: ''Het zat echt bij mij in de familie. Vroeger hielden veel mensen dieren. Ik heb nu 45 jaar lang konijnen en sinds 1975 ben ik hier lid.''

Op vrijdag zijn er 437 dieren gekeurd in De Burght in Vollenhove en 's avonds werd de tentoonstelling geopend met de prijsuitreiking. Vandaag waren alle dieren nog de hele dag te bewonderen voor jong en oud. De vereniging bestaat 60 jaar, maar er ligt een aantal uitdagingen voor de toekomst. ''Het doel met deze Wiedenshow is laten zien wat onze hobby en sport inhoudt. Lang niet iedereen weet wat voor wereld erachter zit.''

In de laatste rondes gaan de konijnen op de tafel om uit te maken welke de allermooiste is (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Daarnaast zet vergrijzing deze wereld en het bestaan van de vereniging onder druk. ''We zitten op 32 leden en vijf jeugdleden. Jarenlang zagen we het aantal leden teruglopen. De jeugd is minder snel enthousiast te krijgen. En vergeet niet dat het zorgen voor dieren tijd en energie kost. Je kunt moeilijk ineens op vakantie. Bovendien moet je als fokker aantallen hebben, dus ruimte. Het gaat nu gelukkig beter.''

Erfgoed

Keurmeester Vlaardingerbroek vindt dat het landelijk gezien tijd is om in actie te komen. ''Het is een oude mannensport, mannen die het leuk vinden om competitie met elkaar aan te gaan. Jonge mensen voelen zich daar niet tot aangetrokken. Die hebben andere interesses en een andere kijk op dierhouderij.''

Met dat laatste bedoelt hij het ethische aspect. ''Een dier wegdoen omdat het een 'foutje' heeft, is dat nog wel van nu? De samenleving geeft een heel andere betekenis aan het houden van dieren. Een dier krijgt tegenwoordig een naam. Wij kunnen dan beter onze hobby wat aanpassen, aan deze nieuwe houding.''

Hij vindt dat het sowieso hipper mag. ''Door op de social media te gaan, een podcast te maken. Geef de jeugd een rol binnen de verenigingen.''

Waarom wel een oude molen bewaren, maar niet een oud kippenras? Conno Vlaardingerbroek, keurmeester

Ondanks dat hij zelf keurt, is voor hem het wedstrijdelement het minst belangrijk. ''Misschien een beetje raar, dat ik dat zeg. Het fokken en behouden van de verschillende rassen, daar gaat het om. Het is agrarisch erfgoed. De oude rassen vertegenwoordigen een stuk geschiedenis en zorgen voor biodiversiteit. De vraag is, hoe trots zijn we op onze geschiedenis?''

Schone pootjes

De één noemt het een hobby, de ander een sport of passie. Feit is dat het fokken van dieren een hoop inzet vraagt. Dat weet Tijs Roskam (11 jaar) uit Sint Jansklooster maar al te goed. ''Voor mij is het een hobby. Ik heb ongeveer 20 konijnen. Ik wil ze mooi houden.'' Hij tilt zijn grote winnaar op. Een wit konijntje. ''Ook de onderkant van de pootjes moet je schoonmaken.''

Tijs Roskam is een van de jongere fokkers en heeft flink wat prijzen binnengehaald met zijn konijnen (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Thijs leerde het fokken van zijn vader en zijn broertje heeft siervogels. De jonge fokker mag meerdere bekers mee naar huis nemen. ''Twee keer tweede en eerste van de jeugd. Mijn doel is om een keer een 'U' te halen, dat staat voor 'uitmuntend'.''

Het is gezellig en het is je hobby, de prijs maakt dan niet zoveel uit Tijs Roskam

Volgens voorzitter Bovendeur loont een goede verzorging. ''Dat kun je zeker zien. Wij zeggen altijd: een kampioen wordt niet geboren, maar gemaakt. Sommigen zitten er elke dag mee.''