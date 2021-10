Oudste koe van Nederland viert comfortabel haar pensioen

Harmke 309 leverde in haar productieve bestaan meer dan 135.000 liter melk en 10.000 kilo vet en eiwitten. Vandaag de dag zijn er koeien die 200.000 liter halen, maar toch is de productie van Harmke een hele prestatie. Harry Sol is er trots op want deze productiehoeveelheden komen niet vaak voor.

Daarom heeft Harry een deel van zijn koeienstal gereserveerd voor de oude dame. Hier mag Harmke haar ouwe dag slijten. Ze hoeft niks en mag alles, precies zoals een pensioen eruit zou moeten zien.

Slingers en ballonnen boven de stal van de oudste koe van Nederland (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

Harmke 309 is begin deze maand 25 jaar oud geworden en daarmee is ze momenteel de oudste koe van Nederland. Dat Harmke nu alleen maar geld kost en niks meer oplevert, dat deert haar persoonlijk verzorger niet. Harry Sol is blij en dankbaar voor alles dat Harmke gebracht heeft: "Ze heeft haar rust en vrijheid gewoon zelf verdiend".

Harmke meeverhuisd

Harry Sol begon zijn boerencarrière in Zwartsluis, maar inmiddels is hij al 23 jaar bedrijfsleider van de boerderij van mevrouw Jager in Zuidveen. Harmke 309 is geboren in Zwartsluis en met Harry mee verhuisd. Van melken met de hand tot de melkrobot, Harmke heeft in de jaren een flinke modernisering meegemaakt.

"Het is een lief beest. Rustig en relaxt en ze heeft nu een stal voor haar alleen. Anderhalf jaar geleden was ze nog zo fit dat ze een pasgeboren kalf van een andere koe beschermde alsof het haar eigen jong was. Ze had nog zoveel overwicht op de andere koeien, die durfden dan echt niet bij dat kalf in de buurt te komen."

Harry praat over Harmke met liefde in zijn stem. "Inmiddels is ze echt oud en stram in de botten. Nu voelen de jongere koeien zich dominanter en als ze tussen de rest zou lopen, dan zou ze bijna niet te vreten krijgen. Daarom heeft ze nu haar eigen plek. Een extra dikke laag stro erin en wat extra voer, dat heeft ze wel verdiend."

Harmke 309 produceerde in haar leven ruim 135 duizend liter melk (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

Iedere ochtend als Harry de koeienstal binnenloopt, kijkt hij eerst bij Harmke. "Het is een koe van de dag en hoewel ik hoop dat ze nog even mee gaat, kan het ook maar zo morgen gebeurd zijn." Harry loopt de stal in en geeft Harmke een aai over haar kop. Direct draait ze bij en geeft ze Harry liefdevol en voorzichtig een duwtje. Je kunt zien dat die twee elkaar echt heel goed kennen en waarderen.

'Extra dikke laag stro'

Verder doet Harmke niet veel meer. Ze ligt wat en als ze in de benen komt, is te zien dat het oude lijf er moeite mee heeft. Harmke is stram in de botten, ze heeft even tijd nodig om overeind te komen. Als ze eenmaal staat, dan gaat alles op een rustig tempo. Stapje voor stapje naar het verse voer, het is duidelijk dat ze daar nog steeds van kan genieten.

De oude koe heeft een waas van grijze haren over haar hele lijf. Haar oogwimpers zijn spierwit en de ook zwart-witte tekening op haar kop is vervaagd door de grijze haren. Rustig staat ze te kijken naar haar baas en zijn gesprekspartner. Alsof ze lijkt te weten waar het gesprek over gaat, laat Harmke alle aandacht rustig over zich heen komen.

"Van mij mag ze nog een tijd bij ons blijven hoor. Ze heeft het echt verdiend en ik geniet er zelf ook iedere dag van eerlijk gezegd. Serieus, ik vind dit echt hartstikke mooi en ik doe het met plezier."