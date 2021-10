'Huurprijzen voor studentenkamers in Enschede goedkoopste van Nederland'

Studentenkamers in Enschede zijn de goedkoopste van Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau Argos. Uit het onderzoek van Argos komt naar voren dat voor acht op de tien kamers op het platform Kamernet een prijs boven de wettelijke huurprijs wordt gevraagd. In Enschede valt het echter mee. Een op de drie kamers is te duur, maar de gemiddelde vraagprijs is 45 euro lager dan het puntenstelsel voorschrijft.

Argos onderzocht ruim twaalfhonderd advertenties die deze en vorige maand via Kamernet werden aangeboden. "Van de grotere steden voldoet alleen Enschede redelijk aan het puntenstelsel", schrijft Argos. Dat slechts één op de drie kamers te duur wordt aangeboden in combinatie met de gemiddelde huurprijs, die dus ook lager ligt dan het gemiddelde, maakt studentenkamers in Enschede de goedkoopste van Nederland.

Amsterdam koploper

Ter illustratie: de extra huur die huurders moeten betalen is gemiddeld 146 euro per maand. In Amsterdam is dit zelfs bijna 310 euro te veel.

Het is goed nieuws voor studentenstad Enschede dat de huurprijzen voor woningen er laag zijn. Het vinden van een studentenkamer was afgelopen zomer voor veel (buitenlandse) studenten echter een probleem. Begin september hadden zo'n vijfhonderd internationale studenten in Enschede geen kamer. Maar ook voor Nederlandse studenten was het lastig om een geschikte kamer te vinden .

De Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, stelt dat het Argos-onderzoek bevestigt dat te hoge huurprijzen aan de orde van de dag zijn. "Dit toont aan dat de huidige werking van het puntenstelsel onvoldoende afschrikwekkend is voor verhuurders", aldus een woordvoerder in het artikel van Argos.

Straf op hoge huurprijzen

"Er zit nu een prikkel in dat je als verhuurder altijd kunt proberen een te hoge prijs voor een kamer te vragen. In het ergste geval stapt een huurder naar de Huurcommissie, en moet je de huur toch verlagen. Je kunt het altijd proberen." De woonbond pleit voor het bestraffen van te hoge huurprijzen.