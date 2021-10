Bij de Kampense drugsdealer 'Mohammed Ali' was veel te krijgen: Nijntjes, Sos en Hexedrone

Alles was bij hem te krijgen: Coke, XTC, 2C-B, Hexedrone. In Kampen en omgeving stond hij bij drugsgebruikers bekend als 'Mohammed Ali'. Maar nu gaat hij de cel in, ruim een jaar.

Op 21 april van dit jaar weet Mohammed Ali genoeg. De politie staat aan de deur. Hij geeft toestemming aan de agenten om zijn huis te doorzoeken. Die vinden van alles: Oranje tabletten in de vorm van Nijntje, het blijkt 2C-B te zijn. Maar ook zeshoekige pillen met een opdruk van een doodshoofdje en de tekst Philipp Plein, dat is MDMA. Verder vindt de politie brokjes cocaïne.

Kladblok

Ook worden er spullen gevonden waarmee drugs voorbereid of verpakt kan worden. Zo staat er een vijzel, met witte poederkorrels erin. Op het aanrecht staat een weegschaal en in het huis liggen lege gripzakjes. In de kledingkast liggen verschillende nog ongebruikte simkaarten. Op een kladblok staan allerlei aantekeningen die met drugshandel van doen hebben. Her en der slingeren telefoons.

Locked up

Naast de gevonden drugs, zijn de vijf gevonden telefoons van Mohamed Ali misschien wel het meest belastend. Er staan honderden gesprekken in die over drugshandel gaan. Een opvallend bericht, dat hij aan zijn afnemers stuurde, was halverwege oktober vorig jaar:

'Na paar maanden zijn we weer terug en actief! Sorry zat een tijd locked up. Dit is m'n nieuwe nummer!

Mohammed Ali kwam toen net vrij uit de gevangenis, waar hij vast had gezeten voor een drugsdelict.

Sos

De drugsgesprekken zijn meestal kort en krachtig:

'Wat heb je nodig, 40 sos? Ja kan wel.' Daarmee wordt voor 40 euro aan cocaïne bedoeld.

'Joo kan ik een gram sos bij je halen?

Voor wnr bro.

Kan het vanmiddag?

Ja man'

Aanbieding

Uit de gesprekken blijkt dat je voor veel verschillende soorten drugs bij Mohammed Ali terecht kon. Naast coke, XTC en 2C-B, passeren ook ketamine, 3-MMC en Hexedrone de revue. Vlak voor Kerst afgelopen jaar deed hij via WhatsApp een aanbieding de deur uit naar zijn afnemers:

Actie/Aanbieding:

10 gram 3-MMC €60

3 gram Ketamine €60

10 gram Amfetamine €25

2 gram Coke €80 (Brokken!)

(Normaal €100)

Lean (Codeine/Promethazine)

l00ml €40 (normaal €60)

10 stuks XTC €25

10 stuks 2C-B €25

5 gram MDMA €30

N-Ethyl Hexedrone 1 gram €20

(normaal €30)

Bekennen

De gesprekken in de telefoons gaan soms jaren terug. En ook gebruikers verklaren jaren drugs van Mohammed Ali te hebben gekocht. Maar justitie gaat in het strafproces uit van negen maanden. In die tijd hebben ze hem geobserveerd en onderzoek gedaan. Zijn naam was naar boven gekomen in het kader van andere politieonderzoeken.

Voor Mohammed Ali zit er niets anders op dan te bekennen dat hij in drugs heeft gedeald. Zijn advocaat probeert de tijd dat hij dat zou hebben gedaan, zo kort mogelijk te houden. Volgens hem is zijn cliënt pas eind 2020 begonnen met de handel.

Cel in

De rechtbank acht bewezen, gezien de chats en getuigenverklaringen, dat hij zeker negen maanden heeft gedeald. De rechters nemen het hem kwalijk dat hij zijn clientèle actief benaderde met aanbiedingen en dat hij niet heeft geleerd van vorige veroordelingen. Hij werd al twee keer eerder veroordeeld voor drugsdelicten. Volgens de rechtbank is het daarom nodig om hem flink te straffen. Hij moet 14 maanden de cel in. Als Mohammed Ali binnen drie jaar dan weer in de fout gaat, moet hij zeker een half jaar terug de cel in.