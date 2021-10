Lara (7) uit Raalte is een echte superheld en zit nu in je Happy Meal

Spiderman, Superman of Batman: die kent iedereen. Maar superhelden zijn er in alle soorten en maten. Kinderen die vaak naar het ziekenhuis moeten vanwege een ernstige ziekte, zijn net zo goed superhelden. Voor hen heeft McDonald's samen met het Ronald McDonaldhuis de McNificentcampagne bedacht.

'Lijkt op mij'

Vandaag kreeg Lara op school het allereerste McNificentpoppetje, waar zij model voor stond. Lara vindt het een grote eer. "Ze lijkt op mij, haar lievelingskleur is roze. Ze heeft staartjes en bloemetje in het haar. En de superkracht in de buik."

Lara en haar familie (Foto: RTV Oost)

Het poppetje is een vouwplaat en ongeveer tien centimeter groot. Om Lara extra te bedanken voor haar medewerking is er speciaal voor haar ook een levensgroot exemplaar gemaakt. "Die krijgt een mooi plekje in mijn kamer", zegt een verraste Lara.

Ziekenhuis in en uit

Lara is nu zeven jaar en een vrolijk, slim en soms ondeugend meisje. Het is een wonder dat ze er nog is. Ze werd geboren met een ernstige darmafsluiting en leek het eerst niet te overleven. Ze is tientallen keren geopereerd. Haar hele eerste levensjaar lag ze in het ziekenhuis en ook daarna moest ze nog vaak terug.

Lara mist een groot deel van haar darmen. Ze kan niet gewoon eten of drinken, voedingsstoffen gaan bij haar via een slangetje rechtstreeks de bloedbaan in. Lara's ouders Nurcan en Tamer zaten de eerste jaren dag en nacht in het ziekenhuis met de kleine Lara. Het Ronald McDonaldhuis werd hun veilige plek tussen alle onzekerheid en operaties door.

Thuis in Het Huis

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft twaalf logeerhuizen vlak bij ziekenhuizen en woonkamers in ziekenhuizen waar de ouders van zieke kinderen kunnen eten, hun verhaal kwijt kunnen en vooral tot rust kunnen komen. Nurcan kijkt met veel liefde terug op die periode in het Huis. “Het was een stabiele factor in al die onrust. De vrijwilligers waren zo lief en betrokken, het voelde echt als familie.”

De McNificent campagne is ook bedoeld om het werk van de huizen onder de aandacht te brengen: "Als je steeds in het ziekenhuis moet liggen is het zo fijn als je ouders dan altijd in de buurt zijn. Dat geeft superkracht", zegt Marica Crombach van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Geen Happy Meal voor Lara

De actiefiguurtjes zitten vanaf morgen tot en met 22 november 2021 in het Happy Meal. Lara eet zelf geen frietjes en hamburgers; zij krijgt eten via een slangetje in de bloedbaan en daar proeft ze niks van. Maar ze gunt het alle andere kinderen wel: "Ik kan inderdaad niet eten, maar ik krijg bij McDonald’s wel altijd een speeltje."