Art Langeler hoopt tegen Heracles op eerste zege: "Het moet een keer gaan vallen en lukken"

"Het goede gevoel hadden we allemaal wel, los van de domper en teleurstelling dat het niet gelukt is, heb je wel gevoel dat we steeds sterker en fitter worden. We kunnen ook een aantal keren dezelfde jongens opstellen dus dat geeft wel wat richting en vertrouwen", zegt de trainer.

Het moet vallen en lukken

Hij ziet dan ook kansen tegen Heracles: "Je kan niet altijd blijven teren op dingen als; we voetballen best wel goed en we kunnen wel mee, maar het lukt niet. Het moet een keer gaan vallen en lukken en daar werken we elke dag hartstikke hard voor en morgen is een mooie gelegenheid om te laten zien dat dat misschien wel kan."

RTV Oost

De Overijsselse wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo begint morgen om 20.00 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online-kanalen.