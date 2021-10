Hoe ontvangt Overijssel Sinterklaas? In Kampen en Hengelo weten ze het al

De goedkeuring in Hengelo voor een, op grote lijnen, onveranderde intocht heeft te maken met de vorm van het onthalen van de goedheiligman. De sint komt per trein aan en trekt vervolgens met een stoet door de binnenstad om de toegestroomde kinderen en ouders te begroeten.

Niet stilstaan

"Daarom ziet de gemeente het als een doorstroomlocatie", legt Stichting Hengelo Sint Nicolaasstad-voorzitter George ten Brummelhuis uit. "Het is een stoet door het centrum die niet stilstaat."

En dat deze stoet met wagens, dansende pieten en fanfare niet stil komt te staan, is de verantwoordelijkheid van de organisatie. "Normaal schudt de sint nog wat handjes van kinderen, maar dat kan nu natuurlijk niet. Ook vanwege het stilstaan. De fanfare staat normaal gesproken ook wel eens langer op één plek, maar daar zal de vaart dit jaar ook in blijven."

Wat is een doorstroomlocatie? Dat is een gebied waar mensen minder dan twintig minuten verblijven. Binnen die tijd moet het publiek weer zijn 'doorgestroomd' naar een andere plek. Locaties waar mensen langer dan twintig minuten op dezelfde plek blijven staan, worden als evenement gezien. En in dat geval moet er met de huidige maatregelen een omheining van de locatie komen en er bij de ingang om een coronatoegangsbewijs, ook wel QR-code, worden gevraagd. De burgemeester bepaalt welke situatie er van toepassing is.

'Hartstikke blij'

Het zijn dus geen grote aanpassingen voor de intochtorganisatie, maar slechts wat details. "We zijn hartstikke blij dat we het in voor ons normale vorm kunnen laten doorgaan. Het levert ons dan ook geen extra werk op. Wel moeten de mensen er rekening mee houden dat Sinterklaas wat sneller voorbijkomt."

Sinterklaasintocht in Hengelo (Foto: Archief RTV Oost)

Waar de Hengelose intocht al in kannen en kruiken is, blijkt een onthaal in andere gemeenten een wat moeilijkere te leggen puzzel. Zo zou de intocht in Raalte deels als een doorstroomlocatie en deels als een afgesloten evenement met QR-codetoegang moeten plaatsvinden. Waar de organisatie het rond dacht te hebben, zijn er toch nog wat vragen bij de gemeente over 'randzaken' waardoor de vergunning nog niet is afgegeven.

Commotie

Ophef over toegang voor iedereen van dertien jaar of ouder met een QR-code is er in Raalte niet geweest, in tegenstelling tot in Almelo. Na berichtgeving van Tubantia dat het comité in Almelo de intocht moet omturnen tot een evenementenlocatie ontstond er, vooral op sociale media, veel commotie. Die berichtgeving zwakte de gemeente later af. "We zijn in gesprek met de organisatie over de stempel 'evenement' of 'doorstroomlocatie'. We weten nog niet hoe we het gaan regelen", vertelde een woordvoerder aan RTV Oost.

Sinterklaasintocht Raalte in beter tijden (Foto: Archief RTV Oost)

En het beeld dat de organisatoren en gemeenten nog steeds met elkaar in gesprek zijn en er nog geen klap op moeten geven, komt provinciebreed terug. Zo ook in Zwolle, waar de centrale intocht een evenement lijkt te worden. Dus een afgesloten gebied mét QR-codetoegang. Maar over de exacte invulling gaan organisatie en gemeente nog met elkaar om tafel zitten.

Op zeker

In Kampen neemt de organisatie geen enkel risico en wordt er op veilig gespeeld. "We doen het dit jaar met een drive-through op de Loswal", legt Jacco Swillens van Sint in Kampen uit. "Sinterklaas en de pieten meren daar aan en het publiek kan er met de auto of fiets langsrijden en er via de Werfweg weer uit."

Omdat een traditionele intocht alleen de goedkeuring van de gemeente kreeg als er met coronatoegangsbewijzen zou worden gewerkt, besloot de organisatie om op een ander plan over te schakelen. "We willen dat iedereen kan komen. Ook zonder toegangsbewijs. En daarbij kan dit plan waarschijnlijk ook na aanscherping van de coronaregels nog in stand blijven."