Wout Weghorst in voorselectie Oranje voor laatste WK-kwalificatieduels

Bondscoach Louis van Gaal heeft Wout Weghorst opnieuw opgenomen in zijn voorselectie voor het einde van de WK-kwalificatiereeks van het Nederlands elftal. De spits uit Borne lijkt onder Van Gaal een vaste waarde te zijn in de definitieve selectie.

De voorgaande twee interlandperiodes was hij er ook bij. In de laatste twee interlands viel hij in. De teller qua wedstrijden voor Oranje staat nu op 12 en daarin scoorde Weghorst twee keer. Overigens was de spits in zijn laatste duel voor zijn club VfL Wolfsburg zijn basisplaats kwijt en daarnaast werd deze week bekend dat hij is thuisquarantaine zit door een positieve coronatest. In totaal nam Van Gaal 30 man op in zijn voorselectie. De definitieve groep wordt op vrijdag 5 november bekendgemaakt.

Programma

Nederland speelt de laatste twee kwalificatieduels tegen Montenegro en Noorwegen. Oranje is de koploper en de winnaar van de poule gaat naar het WK van volgend jaar in Qatar. De nummer twee moet een plek zien te bemachtigen via de play-offs.

Jong Oranje

PEC-aanvaller Daishawn Redan en Sepp van den Berg uit Zwolle zitten opnieuw in de voorselectie van Jong Oranje. Die ploeg speelt EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Gibraltar. De vorige keer zat Jayden Oosterwolde van FC Twente ook in de voorselectie, dit keer niet.