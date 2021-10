Pokémonhype bereikt hoogtepunt in Overijsselse speelgoedwinkels

"Het is gekkenwerk", zegt Wilbert, bedrijfsleider van de Top1Toys in Raalte. "Voor ons als winkel lukt het bijna niet om aan Pokémonkaarten te komen, daarvoor hebben we allerlei lijntjes uit staan. Zodra we iets binnen krijgen, zetten we dat op Facebook. Dan staan de mensen hier direct weer voor de deur. We hebben vaker Pokémonrages gehad, maar dit keer is het wereldwijd, dat is echt anders. Laatst kocht een klant gewoon 36 pakjes tegelijk."

In een pakje zitten tien Pokémonkaarten. Een los pakje kost in de meeste winkels €5,99 of €6,99, afhankelijk van het soort die je wilt kopen. Daarnaast werken winkels met 'boxen', waarin de klant meerdere pakjes in één keer koopt.

"Bij de Pokémonkaarten merken we duidelijk een verschil in vergelijking met voorgaande jaren", zegt ook Marijke van Intertoys Zwolle. "We zijn veel sneller door de voorraad heen. Daarom hanteren we nu een maximum van twee pakjes per klant, om iedereen een kans te geven. En de pakjes liggen bij ons niet meer naast de kassa. Na een aantal diefstallen hebben we ze verder naar achteren gelegd."

Die laatste maatregel hoefde collega Wilbert in Raalte nog niet te nemen. "Er is wel eens wat gestolen, maar het valt mee. Dat komt doordat we hier in een dorp zitten, denk ik. Al zorgen we wel dat we de pakjes op de toonbank hebben staan, dus in het zicht van de medewerker."

"De vraag is heel groot", zegt Wilbert:

Niet in de folder

"Hopelijk krijg ik over drie weken weer wat kaarten binnen", zegt Judit van Speelgoedwinkel Zippytoys in Goor: "Sinds de zomervakantie is het mij niet meer gelukt om eraan te komen. Ik heb de Pokémonkaarten dit jaar dan ook niet in de sinterklaasfolder gezet, omdat ik niet durf te beloven dat ik ze heb. Eerst plaatste ik het nog wel op Facebook of Instagram als ik een nieuwe voorraad binnen kreeg, maar dat is helemaal niet nodig. Dat nieuws gaat snel genoeg en ze zijn razendsnel weer uitverkocht."

Roofgoed

De Pokémonhype zorgt er ook voor dat kaarten uit de begintijd, halverwege jaren 90, nog verder in waarde stijgen. Verzamelaars en handelaren betalen voor bepaalde zeldzame kaarten uit die periode met gemak honderden - of soms zelfs duizenden - euro's. Die hoge waarde maakt de kaarten ook interessant voor criminelen.

Dat merkte ook een inwoner van Kampen in december vorig jaar. Twee mannen kwamen bij hem aan de deur om zijn waardevolle kaarten te kopen. In plaats van een eerlijke koop werd de Kampenaar opgesloten en gingen de mannen er met zijn kaarten ter waarde van bijna 50.000 euro vandoor.

Michiel de Groot van de Kampense speelgoedzaak vindt het een toffe rage. "Vooral als er een ruilmiddag is en we kunnen kinderen of oudere verzamelaars blij maken met exemplaren die ze nog niet hadden. Daarin zit voor ons de waarde."