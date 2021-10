Al ruim 12.500 coronavaccinaties zonder afspraak gezet in Twente

Een coronavaccinatie halen zonder dat je daar vooraf een afspraak voor hebt gemaakt. De GGD in Twente heeft sinds de invoering van het zogenoemde 'Prikken zonder Afspraak' in juli al ruim 12.500 coronavaccinaties gezet. Cijfers over de regio IJsselland zijn niet compleet. Wel zegt de GDD met de prikbus en pop-uplocaties in IJsselland in een maand tijd ruim 1.500 mensen te hebben geprikt.

De GGD Twente begon eind juli met het vaccineren zonder afspraak. Sindsdien zijn er in de regio Twente 12.564 prikken gezet. 10.511 werden er geplaatst bij mensen die de bestaande vaccinatielocatie in bijvoorbeeld Enschede of Nijverdal kwamen binnengelopen. De overige 2.053 prikken werden gezet bij zogenoemde pop-uplocaties van de GGD, bijvoorbeeld in de wijk.

Piek

Volgens de GGD was er in de twee weken voor de invoering van het coronatoegangsbewijs een piek te zien in het prikken zonder afspraak-concept. Dat coronatoegangsbewijs is sinds 25 september nodig om bijvoorbeeld de horeca of bioscoop binnen te komen.

"We zijn zeer tevreden over de cijfers van prikken zonder afspraak tot nu toe", zegt een woordvoerder van de GGD Twente. "Mensen kunnen nog steeds terecht voor prikken zonder afspraak. Vaccineren verkleint de kans dat je besmet raakt met corona."

Het is niet zo dat er een bepaalde groep komt Woordvoerder GGD IJsselland

IJsselland

De GGD in IJsselland is terughoudend met het delen van exacte cijfers. "Wat ik wel kan zeggen, is dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van prikken zonder afspraak", aldus een woordvoerder.

Vooral bij pop-uplocaties en de vaccinatiebus van de GGD in IJsselland maken 'allerlei mensen' gebruik van het vaccineren zonder afspraak, aldus de gezondheidsdienst. "Vanaf de start medio september zijn er nu ruim 1.500 prikken gezet. De inwoners van IJsselland die zich bij de ‘prikbus’ en op de pop-uplocaties gemeld hebben, geven als reden aan dat ze komen omdat ze lang hebben getwijfeld."

Verschillen

Ze noemt een aantal voorbeelden. "Jongere kinderen met hun ouders, die tijdens de massacampagne niet een vaccinatie gehaald hebben, maar nu toch. Ook mensen die slecht ter been zijn of niet in de gelegenheid zijn geweest om naar een vaste locatie komen. Of ondernemers die zich eerder geen tijd hebben gegund om een afspraak te maken."