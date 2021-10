Isala leidt extra verpleegkundigen op voor intensive care

Isala Ziekenhuis in Zwolle leidt extra verpleegkundigen op voor de intensive care en medium care. Dat antwoordt een woordvoerster van het ziekenhuis op vragen van RTV Oost over een een mogelijke onderbezetting bij Isala op één of meer afdelingen in het weekend van 8 tot en met 10 oktober. Volgens het ziekenhuis was er geen sprake van te weinig bezetting. "Het blijft wekelijks een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen, maar er is altijd voldoende personeel om de juiste kwaliteit van zorg te leveren."

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is er continu, zowel doordeweeks en in de weekenden, overleg met leidinggevenden van alle afdelingen. "Daar waar nodig wordt actie ondernomen, bijvoorbeeld door het tijdelijk inzetten van medewerkers op andere afdelingen of door een beroep te doen op de achterwacht."

Honderd fte

De Ondernemingsraad ziet het bestuur van Isala zijn best doet om nieuwe medewerkers aan te trekken. In 2021 ging dat volgens de OR om ongeveer honderd fte. De raad noemt de uitbreiding van het aantal verpleegkundigen in de I-flexpool, het flexbureau van het ziekenhuis, maar vooral ook de energie die het ziekenhuis steekt in het behouden en opleiding van medewerkers.

Zo leidt Isala extra Intensive care en Medium care verpleegkundigen op. "Dat heeft te maken met de periode die achter ons ligt en de inhaalzorg waarmee we te maken hebben. Maar het is ook ingegeven door de wetenschap dat oudere medewerkers op termijn uitstromen." Verpleegkundigen vertrekkend doorgaans vanwege pensioen, een volgende stap in de loopbaan of een verhuizing naar een ander deel van het land.

traineeship

Daarnaast is Isala in de zomer gestart met een traineeship voor verpleegkundigen zonder ziekenhuiservaring. Deze verpleegkundigen volgen een zeven maanden durend programma. Daarna kunnen zij als verpleegkundige in Isala aan de slag.