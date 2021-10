Politie zoekt getuigen van reeks pogingen tot brandstichting in Hengelo

De politie zoekt getuigen van een reeks brandstichtingen in Hengelo. Al vijf keer is er op verschillende plekken brandend materiaal door de brievenbus van woningen gegooid. De schade bleef in alle gevallen beperkt, er raakte bovendien niemand gewond.

De politie stelt dat de dader of daders een groot risico nemen door brandend materiaal bij woningen naar binnen te gooien. De pogingen tot brandstichting worden onderzocht door de politie.

Twee keer raak

Op één adres in Hengelo, aan de Kuipersdijk, was het twee keer raak. In de vroege ochtend van vrijdag 15 oktober tussen drie en vier uur en op dinsdag 19 oktober tussen twee en drie uur. Op twee adressen aan de Reigerweg werd ook toegeslagen. Dat was in de nacht van 21 op 22 oktober.

In een woning aan de Paul Krugerstraat werd in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 oktober brandend materiaal door de brievenbus gegooid.

Mensen die iets gehoord of gezien hebben of beschikken over camerabeelden krijgen van de politie het verzoek zich te melden.