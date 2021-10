Go Ahead Eagles heeft Nauber en Berden weer terug tegen Vitesse

Kees van Wonderen kan in de uitwedstrijd tegen Vitesse weer beschikken over Martijn Berden en Gerrit Nauber. Beide spelers keren terug na blessures en kunnen eventueel starten.

De 4-2 overwinning op Heracles Almelo heeft veel los gemaakt in Deventer. “Ik heb mensen horen zeggen dat dit in hun top-5 mooiste wedstrijden ooit stond”, zegt Van Wonderen. “Zelf heb ik dat niet zo beleefd. Eigenlijk pas toen ik de beelden ging terug kijken kreeg ik kippenvel. Toen ik al die mensen zag staan op de banken.”

Schorsingen

Go Ahead Eagles eindigde de wedstrijd met negen man en mist de komende duels Lidberg en Botos die zijn geschorst na hun rode kaarten. “Ik heb na afloop mijn excuses aangeboden voor de rode kaart van Botos bij Frank Wormuth. Met die van Lidberg heb ik meer moeite. Dat was geen elleboog. Maar we hebben die schorsing geaccepteerd want het heeft geen zin om daar tegen te protesteren”, aldus Van Wonderen die nog niet wil zeggen hoe hij gaat spelen tegen Vitesse.

Tottenham Hotspur

“Zij hebben natuurlijk een specifieke speelwijze, met hun twee wingbacks. Het zou kunnen dat we ons daar op gaan aanpassen.” Vitesse won donderdag met 1-0 van Tottenham Hotspur. “Ze zijn fit en scherp, maar deze wedstrijd gaat ongetwijfeld een rol spelen.”

Opbouw slordig

Van Wonderen vindt dat zijn ploeg moet oppassen in de opbouw tegen Vitesse. “Ik vond ons daarin slordig tegen Heracles Almelo. We verloren in de opbouw redelijk vaak de bal, tegen Vitesse kan dat dodelijk zijn. Je kan dat voorkomen door de bal naar voren te schieten, maar dat willen we ook weer niet. We moeten dus wel ook lef blijven tonen.”