Jaar cel voor man die dronken met auto woning in Bergentheim binnenvloog

De bewoners van het huis hadden die avond, 5 mei 2020, alle geluk van de wereld. Een donkere Mercedes kwam met een enorme vaart hun woonkamer binnenvliegen en ze overleefden het. De auto miste de bewoner op een haar na, zijn echtgenote werd bedolven onder het puin en de auto die op de kop terechtkwam. Wonder boven wonder hield ze niet veel meer dan blauwe plekken en schaafwonden op.

Ook de bestuurder van de auto had geluk. Hij wist uit de verpletterde Mercedes te komen met niet meer dan een gebroken elleboog. Inmiddels is de veroorzaker 52 jaar oud en woont hij in Emmen.

Niets van zich laten horen

Het is inmiddels bijna anderhalf jaar later en de bewoners hebben nog nooit iets vernomen van de 52-jarige veroorzaker. Op de gang van de Almelose rechtbank ontmoetten ze elkaar vandaag voor het eerst sinds de bewuste avond. Veel werd er niet gezegd. De veroorzaker had geen idee hoe het met hen gaat of hoe het staat met de schade.

Dat verbaasde de Almelose politierechter. "Dus u rijdt onder invloed met uw auto een huis helemaal in puin en laat niets van u horen? Vindt u dat normaal?" Een echt antwoord kwam er niet. "Het is erg genoeg" was het enige. De rechter verweet de man uiteindelijk onverschillig te zijn en zei: "Dit had zo ontzettend anders kunnen aflopen."

Ik moest toch op het werk komen Verdachte tegen de politierechter over dollemansrit onder invloed

Wat gebeurde er op 5 mei 2020?

De avond van het bizarre incident lapt de man alles aan zijn laars. Hij stapt op een Twentse camping, waar hij een vaste plek heeft, in een oude Mercedes die hij vlak daarvoor heeft gekocht en rijdt naar een kameraad in Vroomshoop. Daar wordt stevig gedronken. Rond 22.30 uur belt een buurtbewoner de politie, hij heeft net een dronken man in een oude Mercedes zien stappen en wegrijden. Als gewaarschuwde agenten de auto aanhouden stopt hij, maar niet voor lang. Plotseling geeft hij gas en gaat er als een dolle vandoor.

Op de N36 slingert hij met een snelheid van minstens 200 kilometer per uur over doorgetrokken strepen. Uiteindelijk verliest hij op de Van Roijensweg de macht over het stuur en komt met donderend geweld de woning binnen.

Een jaar cel en een rijverbod van drie jaar is dus het vonnis van de politierechter. De 52-jarige man heeft twee weken om in beroep te gaan. Doet hij dat niet, dan kan hij een oproep verwachten om de celstraf uit te zitten.