Jill Roord gidst Oranjevrouwen naar eclatante zege op Cyprus

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich op Cyprus lekker kunnen uitleven. Oranje won de derde groepswedstrijd in de WK-kwalificatie met 8-0. De Oldenzaalse Jill Roord was met drie treffers de topscorer in de ploeg van bondscoach Mark Parsons.

Gezien het spelbeeld was een score in de dubbele cijfers tegen het zwakke Cyprus mogelijk geweest. Oranje was in de afronding soms niet scherp genoeg.

Koppositie

Nederland nam in de poule de koppositie over van Tsjechië, dat met 4-0 in IJsland verloor. Oranje leidt met 7 punten, gevolgd door Tsjechië (4 punten), Belarus en IJsland (beide 3 punten). Nederland speelt dinsdag in en tegen Wit-Rusland.