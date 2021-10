Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers: "Lokale lockdowns kunnen nodig zijn"

Kuipers waarschuwt dat er zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, waardoor het volgens hem op lokale schaal "makkelijk tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames kan komen". "Hierdoor kan het nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst", aldus Kuipers.

'Geloofskwestie'

In de gemeente Staphorst is van de mensen van 18 jaar en ouder 56 procent volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: landelijk is dat nu 83,5 procent. Burgemeester Jan ten Kate liet eerder al weten z'n inwoners niet op te roepen tot vaccineren. "Ik ben niet van pertinente dingen, niet van de uitersten. Ik denk dat we elkaar vinden in het midden - zeker in Staphorst. Natuurlijk is het zo dat vaccineren enorm helpt om deze pandemie de kop in te drukken. Maar er zijn mensen die daar niet voor kiezen en daar heb ik respect voor", aldus Ten Kate vorige week.

Ouderling Jan Talen van de Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst zei gisteren dat de gemeenschap het hoge aantal besmettingen serieus neemt, maar dat het een 'geloofskwestie' is. "Die kan je lastig uitleggen of begrijpen als je zelf niet tot onze of een andere kerkgemeenschap behoort. Binnen de kerk en in het dorp maakt iedereen zijn eigen afweging. Wij roepen wel op om de coronaregels te respecteren, maar niet: 'laat je vaccineren'. Dat gaan wij gewoon niet doen."

Verdriedubbeld

Kuipers bekijkt de stijgende coronacijfers met argusogen. "In Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd", stelt hij. "In het Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren."