Isala vraagt bezoekers vanaf vandaag weer mondkapje te dragen

Het dragen van een mondkapje bij Isala is geen verplichting, maar wel een dringend advies. "Patiënten en bezoekers worden vanaf vandaag op diverse manieren geattendeerd op ons verzoek om een mondneusmasker te dragen, maar we gaan niet met mensen in discussie aan de deur", zegt een woordvoerder van Isala.

'Heroverweeg mondkapjesplicht'

Het Red Team, dat is een groep deskundigen dat het kabinet advies geeft over het coronabeleid, adviseerde vorige week om de mondkapjesplicht weer in te voeren. "Dat verdient serieuze overweging", zegt de Isala-woordvoerder.

"Mondneusmaskers dempen de verspreiding van virussen en hebben een signaalfunctie. Dat zijn goede eigenschappen. We zien dat het aantal besmettingen toeneemt en we gaan richting het seizoen waarin andere virussen actief zijn, zoals griep en luchtwegklachten."

Patiëntenspreiding

Vorige week zaterdag moest Isala al meerdere operaties afzeggen en patiënten overplaatsen, vanwege de toeloop van coronapatiënten. Afgelopen weekend lagen er 29 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis, waarvan vier op de intensive care.

"We zijn blij dat er aan landelijke patiëntenspreiding wordt gedaan", zegt de woordvoerder van Isala. "We kunnen daarmee de druk op de zorg verspreiden over alle ziekenhuizen in Nederland. Per week wordt gekeken of de reguliere en/of geplande zorg door kan gaan. Vooralsnog is dit voor komende week gewoon het geval."