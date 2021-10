Fietsersbond repareert fietsverlichting in Hengelo: "Vooral voor jongeren belangrijk"

Een niet-functionerende lamp, een dynamo die loshangt of andere verlichting-gerelateerde problemen: vrijwilligers van de Fietsersbond staan vandaag tegenover de Lambertuskerk in Hengelo om de fietsverlichting weer functionerend te maken. De reparatie is gratis, benodigde lampjes of batterijen kunnen ter plekke tegen kostprijs worden betaald.

Meer jongeren

"Om deze tijd van het jaar worden de dagen weer steeds korter, dus we fietsen weer steeds vaker in het donker", zegt Van den Heuvel, vrijwilliger bij de Fietsersbond. "Veel mensen merken nu op dat ze toch problemen hebben met hun fietsverlichting. Met name bij jongeren is het een probleem."

Toch zijn het in de ochtenduren vooral oudere mensen die gebruikmaken van het reparatie-aanbod. "We hopen dat er straks nog meer jongeren komen, want met name bij hen is goede verlichting vaak een probleem. Zij hebben vaak goedkope of oude fietsen, die slecht onderhouden zijn. Dat zorgt vaak voor problemen."

Het gaat om een jaarlijkse actie:

Belang

Met de actie vraagt de Fietsersbond ook aandacht voor de positie van fietsers in het verkeer. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek eerder dit jaar dat er in 2020 veel meer fietsers bij verkeersongelukken om het leven kwamen dan in de jaren ervoor.

"We zien helaas de laatste jaren dat er weer meer fietsongelukken gebeuren", zegt Van den Heuvel. "Voor de fietser is het vaak slechter gesteld met de veiligheid. Het is echt belangrijk om goede verlichting te hebben. Maar we moeten sowieso meer aandacht besteden aan de veiligheid van fietsers."

De fietsverlichtingsactie in Hengelo duurt nog tot vanmiddag 16:00 uur.