Veldrit vernoemd naar overleden renster uit Wierden: "Moeilijke, maar mooie dag"

Eerder al werd een parcours vernoemd naar de talentvolle sportster en een herdenkingsrit georganiseerd. "Het is een moeilijke, maar ook mooie dag", zegt Annefleur's broer Stijn. "We proberen uit te stralen waar Annefleur altijd voor stond. Hoe jong ze ook was, ze was altijd passievol en gedreven met haar ambities bezig. En ik denk dat het iets moois is om dat met deze cross na te streven."

Snel schakelen

Ook haar oud-coach Jan Weevers heeft een goed gevoel bij de naamgeving van de wedstrijd: "Annefleur straalde altijd positiviteit uit. Ook als het even tegenzat, kon ze altijd snel schakelen om te kijken waar er toch weer kansen lagen. En het is verschrikkelijk wat er met haar gebeurd is, maar toch willen we haar positivisme laten doorwerken in deze cross."

Doortrainen

Aan de cross doen zo'n 200 renners mee, van jong tot oud, mannen en vrouwen. De race is vooral bedoeld om het winterseizoen door te blijven trainen. In totaal zijn er tien van dergelijke wedstrijden in Oost-Nederland komende winter, maar deze op het Lageveld draagt als enige een naam.

Ook Stijn, de broer van Annefleur, trapt een rondje mee. Niet meer met de besten, daar heeft hij niet voldoende voor getraind. Wel rijdt hij rond met een trots gevoel: "Ik denk dat ik vanmiddag met Fleur in mijn gedachten zit en dat is iets moois."