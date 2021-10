Huisarts Staphorst 'verkeerd geciteerd' over stiekem vaccineren: "Nu weer nieuwe onrust"

Huisarts Reza Pezeshki Nia baalt van de onrust die is ontstaan omdat hij door een Volkskrant-journalist 'verkeerd werd geciteerd'. In het artikel stond dat hij mensen 'stiekem vaccineerde', terwijl hij 'anoniem vaccineerde' zou hebben gezegd. "Hierdoor is er nu nieuwe onrust ontstaan en dat betreur ik."

In de bijbelvaste gemeente Staphorst is het taboe op vaccineren nog altijd groot. "Ik heb patiënten die zich wel willen laten prikken, maar doodsbang zijn voor het oordeel van de gemeenschap. Daarom ga ik binnenkort bij hen thuis langs om hen stiekem het vaccin te geven", zegt Reza Pezeshki Nia afgelopen weekend in de krant. Het bericht is door veel media overgenomen en Pezeshki krijgt er veel vragen over. Onterecht, zegt hij.

'Citaat klopt niet'

Volgens Reza Pezeshki Nia klopt dat citaat niet. "Ik heb gezegd dat ik anoniem wil vaccineren als mensen niet willen dat hun persoonsgegevens bekend worden bij de overheid. Doordat de journalist daar 'stiekem' van maakte, is er nu nieuwe onrust ontstaan en dat betreur ik."

De huisarts uit Rouveen wil het nog een keer uitleggen. Pezeshki zegt dat hij dagelijks argumenten hoort die erop wijzen dat een aantal inwoners van Staphorst de overheid niet meer vertrouwen.

Veel mensen willen volgens hem wél een vaccin, maar ze willen niet dat dat bekend wordt. "Ze willen niet dat de gemeenschap ervan op de hoogte is of ze willen niet dat overheidsinstanties weten wie wel en wie geen vaccin heeft gehad."

'Is anoniem vaccineren een mogelijkheid?'

Reza Pezeshki Nia heeft aan de GGD IJsselland gevraagd of hij mag vaccineren zonder de gegevens van de gevaccineerde te noteren. "Ik wil wel graag de wet volgen, dus ik moet weten of anoniem vaccineren een mogelijkheid is. Als dat niet mag, dan houdt het op. Maar als de GGD anoniem vaccineren toestaat, dan zou ik in deze gemeente een heleboel mensen kunnen helpen."

"Iedereen mag komen'

Inmiddels heeft Pezeshki Nia met de GGD afgesproken dat volgende week dinsdag een extra vaccinatieronde georganiseerd wordt. De huisarts heeft de GGD IJsselland duidelijk kunnen maken dat met anoniem prikken veel te winnen valt. "Je bent welkom zonder afspraak en zonder dat de persoonsgegevens genoteerd worden. Iedereen die dat wil mag komen." De extra vaccinatieronde is op verzoek van de huisarts ingelast en zal gehouden worden op 2 november tussen 11 en 17 uur in het Hervormd Dienstgebouw in Rouveen.

Daarnaast is er nog een andere kleine groep in Staphorst en Rouveen, die zoveel wantrouwen heeft dat vaccineren voor hen echt geen optie is. "Die mensen hebben angst en die krijg ik niet overtuigd van de noodzaak, ook niet als anoniem vaccineren mogelijk zou zijn." Met name voor die groep mensen doet de huisarts uit Rouveen een oproep aan de Haagse overheid.

"Overheid, doe er iets aan!'

Pezeshki Nia wil de overheid adviseren om met bewoners in contact te gaan. Het is volgens hem een taak van overheid om in dialoog te gaan om het vertrouwen te herwinnen. "Investeer in goede communicatie. Vraag jezelf af waarom mensen je niet vertrouwen. Ook als het gaat om een kleine groep is het belangrijk om oog voor elkaar te hebben en te houden. Dus overheid, doe hier iets aan." De huisarts verbaast zich erover dat er in Den Haag niet eerder een belletje is gaan rinkelen.

Intussen is Reza Pezeshki Nia in het kerkdorp aan handen en voeten gebonden. "Stiekem, daar doe ik niet aan want ook ik heb gewoon de wet te volgen. Maar als ik anoniem de vaccins zou kunnen toedienen, dan zijn veel inwoners geholpen maar ook de hele gemeenschap wordt er veiliger van."