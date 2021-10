Uitslagen zaterdagvoetbal: Quick'20 wint derby ruim, veertienklapper voor GFC

Go Ahead Kampen heeft zich herpakt van de nederlaag die het vorige week leed tegen DOS'37. In eigen huis won het vandaag met 3-1 van concurrent DZC'68. De 1e klasse D Oost kent daardoor drie koplopers, te weten csv Apeldoorn, Go Ahead Kampen en DZC'68. DOS Kampen wacht daarentegen nog altijd op de eerste punten van het nieuwe seizoen. Na vijf duels staat het nog altijd op de hatelijke nul.

De nog foutloze koploper Quick'20 was vandaag met maar liefst 6-1 te sterk in de derby tegen De Esch. Daardoor heeft Quick'20 ook na vijf wedstrijden nog altijd de volle buit in de 2e klasse H Oost. Morgenavond in De Oosttribune is er een uitgebreide samenvatting te zien van het Oldenzaalse onderonsje. Sparta Enschede heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Op bezoek bij Enter Vooruit werd er ruim gewonnen: 1-4.

In de 3e klasse D Oost heeft De Zweef geen fout gemaakt tegen VV Voorwaarts. In Nijverdal zegevierde de lijstaanvoerder met 1-0. De grootste zege kwam op naam van Oranje Nassau, dat met 5-0 te sterk was voor de nog puntloze hekkensluiter Hardenberg'85.

GFC heeft flink uitgehaald in de 4e klasse F Oost. BZSV De Blauwwitters werd met 14-0 (!) naar huis gestuurd. De geschiedenis herhaalde zich op sportpark Heeckeren in Goor, want twee seizoenen geleden werd de Bornse opponent met dezelfde cijfers verslagen. Achilles'12 morste de eerste punten van het seizoen. Op bezoek bij avc Heracles werd er met 3-3 gelijkgespeeld.

Alle uitslagen en standen in de lagere klassen van het amateurvoetbal zijn hier te vinden.