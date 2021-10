Burgemeester Bilder roept Zwartewaterland op tot testen

Burgemeester Bilder komt met zijn oproep naar aanleiding van een oplopend aantal positieve coronatests in de gemeente Zwartewaterland. Dat blijkt uit de laatste cijfers van GGD IJsselland. Bilder vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn en de basisregels op te volgen. "We weten niet hoe de cijfers zich precies zullen ontwikkelen. We weten wel dat deze nu te hoog zijn. Daarom is het belangrijk om de basisregels te blijven volgen."

"Dat betekent: geef elkaar de ruimte en was vaak en goed de handen. Bij klachten thuisblijven en testen. Zorg thuis en waar mogelijk elders voor voldoende frisse lucht."

Test zieke kinderen

Ouders wordt gevraagd in actie te komen bij zieke kinderen. De meeste besmettingen duiken namelijk volgens de GGD op bij niet gevaccineerde jongeren tot 20 jaar. Daarom vraagt GGD ouders extra scherp te zijn op symptomen. "Van de jongeren is nog maar een relatief laag percentage tegen corona gevaccineerd. De besmettingen doen zich vooral voor in de gezinssituatie en soms op scholen", aldus Rachel ter Horst, arts infectiebestrijding van GGD IJsselland.

"Laat het zieke kind testen en houd hem of haar thuis tot de uitslag bekend is. Is de test positief? Volg dan de adviezen van het RIVM goed op. Dit geldt uiteraard ook voor positief geteste volwassenen."

Extra vaccineren in Genemuiden

Huisartsen in Genemuiden bieden in samenwerking met GGD IJsselland iedereen die nog niet gevaccineerd is de mogelijkheid alsnog een prik te halen. Dit kan dinsdag 26 oktober tussen 11.30 tot 16.00 uur. Het gaat om een vaccinatie met Pfizer of het Janssen-vaccin. De actie is bedoeld om de vaccinatiegraad in Zwartewaterland te verhogen en de inwoners meer bescherming te bieden tegen het coronavirus.

Nog geen lokale maatregelen

Het landelijk Netwerk Acute Zorg richtte zich dit weekeinde onder meer op gemeenten in de Biblebelt, waaronder Staphorst en Zwartewaterland, om na te denken over de optie om lokale maatregelen te nemen. Dit om te voorkomen dat de oplopende coronabesmettingen leiden tot meer druk op ziekenhuizen.

De burgemeesters van de Biblebelt-gemeenten zijn tot nog toe zeer terughoudend met lokaal ingrijpen en kiezen er liever voor in gesprek te blijven met de inwoners. Vandaar ook de oproep van Bilder.