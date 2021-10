Van Polen bezorgt PEC tegen Heracles eerste zege van het seizoen

De eerste overwinning is binnen voor PEC Zwolle. Het duel met Heracles Almelo leek geen winnaar te krijgen, maar PEC kreeg in de slotminuten een penalty. Deze werd benut door captain Bram van Polen, die zijn club zodoende de eerste drie punten van het seizoen schonk.

Art Langeler gaf vooraf aan te willen stormen met PEC, maar van die wens kwam in de praktijk bar weinig terecht. Zowel PEC als Heracles kwam geen moment lekker in de wedstrijd, waardoor er lange tijd ook amper wat te beleven viel in Zwolle.

Dat arbiter Nagtegaal bij een 0-0 stand floot voor het rustsignaal, was dan ook geen verrassing. Hoogtepunt was de terugkeer van Navajo Bakboord, die na bijna twee jaar afwezigheid door blessureleed weer in de basiself van Heracles stond.

Afgekeurd

Na de theepauze kwam er iets meer leven in de brouwerij, alleen leidde ook dat niet tot goed voetbal. Een paar kansen waren wel het gevolg. Lamprou had grote moeite met een enorme knal van Sierhuis en had geluk dat niemand de rebound verzilverde namens de Almeloërs.

Aan de andere kant had Kastaneer de ban kunnen breken uit een hoekschop van Adzic. Vanuit vogelvrije positie kopte hij echter voorlangs.

Na iets meer dan een uur voetbal dacht Heracles op voorsprong te komen via Sierhuis, die een strakke voorzet van Quagliata in twee instanties binnen werkte. De assist van de Italiaan werd gegeven vanuit buitenspelpositie, waardoor er een streep ging door het feestje van Heracles.

Panenka

Het was het startschot van een periode waarin er eindelijk wat gebeurde. Kort na het afgekeurde doelpunt van Sierhuis leek Heracles alsnog de leiding te nemen. Na een fraaie aanval dook Burgzorg alleen op voor Lamprou, die met een geweldige redding de 0-1 voorkwam.

Enkele minuten later kreeg Heracles een strafschop. Burgzorg werd neergehaald in de zestien door invaller Koolwijk, waarna Nagtegaal de bal op de stip legde. Vloet verzuimde dit buitenkansje te benutten. De aanvallende middenvelder probeerde het met een Panenka. Zonder succes, hij stiftte over.

Penalty PEC

PEC - Heracles stevende af op 0-0, maar na een overtreding van Knoester op Huiberts, kreeg ook PEC een strafschop. Nagtegaal liet in eerste instantie doorgaan, totdat de VAR ingreep en de bal alsnog op elf meter werd gelegd. Van Polen deed het een stuk beter dan Vloet, hield zijn zenuwen in bedwang en bezorgde PEC de eerste driepunter van het seizoen.

PEC Zwolle - Heracles Almelo 1-0

1-0 Van Polen (90)

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Vloet

Bijz: Vloet mist pen. (73)

PEC Zwolle: Lamprou; Pabai, Kersten, Van Polen, Nakayama; Strieder (Koolwijk/60), Saymak, Huiberts (Van den Belt/90+3); Kastaneer, Redan, Adzic (De Wit/73)

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Rente, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Vloet, De la Torre; Basacikoglu (Azzaoui/84), Sierhuis (Bakis/84), Burgzorg