Van Polen: "Kon wel janken van blijdschap na die overwinning en die goal"

"Het is lang geleden dat je mij hebt zien lachen, hè? Maar dat is niet zo gek. Ik kon wel janken van blijdschap na die overwinning en die goal", zegt Van Polen na afloop. "Ik wist dat dit gewoon een heel belangrijk moment was voor ons. Dan moet je wel even je focus pakken. Ik wist gewoon wat ik ging doen. Gelukkig lukte het."

Verantwoordelijkheid

Van Polen wilde de penalty graag nemen. "Ik heb weleens een strafschop gemist. Dat gebeurt soms. Dit was wel een belangrijk moment. Het is te makkelijk om op dat moment de verantwoordelijkheid aan iemand anders te geven. Ik had echter overal kippenvel. Je bent zo verbonden met de club. Dat ik het dan zo mag beslissen is echt heel fijn", vervolgt hij.

Fijn gevoel

Voor PEC was het de eerste driepunter van het seizoen. Het smaakt in ieder geval naar meer. "Het voelt zo goed dat je de fans, de club, de stad, eigenlijk gewoon iedereen, kan bedanken. Dat is zo'n fijn gevoel!", aldus Van Polen.