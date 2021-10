Jeffrey Hoogland naar finale individuele sprint op WK

Jeffrey Hoogland heeft zich geplaatst voor de finale van de individuele sprint op de WK baanwielrennen in het Franse Roubaix. De NIjverdaller was in de derde en beslissende heat te sterk voor de Duitser Stefan Boetticher.

De eerste heat ging verrassend naar onze Oosterbuur, maar in de tweede en derde was Hoogland dus de betere. In de finale is straks trainingsmaatje en landgenoot Harrie Lavreysen de tegenstander. Hij is de titelhouder op de sprint en won in twee heats van Sebastien Vigier uit Frankrijk. Hoogland pakte dit toernooi al drie medailles. Goud op de teamsprint en de kilometer tijdrit. Op de keirin won hij zilver. De finale is later vanmiddag.