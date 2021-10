Hengelo regelt per direct noodopvang voor honderd vluchtelingen

Hengelo vangt vandaag met spoed honderd vluchtelingen uit Ter Apel op. Het Hazemeijer complex is per direct aangewezen als noodopvang. De acute huisvesting van vluchtelingen is op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat een oplossing probeert te vinden voor de onhoudbare situatie in het azc van Ter Apel waar 2500 vluchtelingen verblijven.

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo heeft mede als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente een dringend verzoek van de betrokken ministers en van de Commissaris van de Koning in Overijssel ontvangen om mee te werken. Schelberg heeft het COA toestemming gegeven om een ruimte in het bedrijfscomplex aan de Hazemeijerstraat in Hengelo in te richten als noodopvang locatie. Dat is besloten na overleg met de eigenaar van het pand.

Het gaat hierbij om het gedeelte van het gebouw waar tot voor kort de GGD-vaccinatielocatie zat.

Dringende oproep

Dit weekend kreeg elke provincie de dringende oproep van de betrokken ministers om mee te werken aan een oplossing voor de onhoudbare situatie in Ter Apel. Via Commissaris van de Koning Heidema werd ook Overijssel verzocht om binnen 48 uur 100 vluchtelingen op te vangen.

In Overijssel gaat Hengelo dit voor haar rekening nemen. De opvang geldt voor de periode van vier weken. Vanmiddag worden omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de noodopvang.